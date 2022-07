Rocío Flores muestra su apoyo a Ana Luque Instagram La colaboradora ha querido utilizar sus redes sociales para pedir apoyo a sus seguidores y lograr que Ana Luque consiga salvarse esta semana de la expulsión, y es que es la primera vez que está nominada.

Rosa López muestra su rutina de ejercicios View this post on Instagram A post shared by Rosa López (@rosalopezoficial) La cantante ha mostrado través de sus redes sociales los ejercicios que realiza para mantenerse en forma. Unos cuidados con los que consiguió un gran cambio físico adelgazando.

David Cantero anuncia que sustituirá a Pedro Piqueras View this post on Instagram A post shared by David Cantero (@david_cantero_informativos) El presentador ha desvelado que esta semana estará sustituyendo a Pedro Piqueras.

Tamara Gorro y Ezequiel Garay, juntos de concierto View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) Tras la fuerte crisis por la que pasaron, la pareja ha mostrado el gran plan del que han disfrutado juntos: un concierto de Maluma en el que la 'influencer' ha reconocido habérselo pasado de maravilla.

Belén López posa desnuda en el baño View this post on Instagram A post shared by Belén López (@belenlopezactriz) Belén López ha dejado sorprendidos a sus seguidores al compartir una instantánea en la que aparece sentada en el váter completamente desnuda.

Enrique del Pozo recuerda a Raffaella Carrà View this post on Instagram A post shared by Enrique del Pozo (@enriquedelpozoartista) Enrique del Pozo ha compartido un vídeo en el que aparece junto a Raffaella Carrà para expresar lo mucho que le echa de menos justo cuando se cumple un año desde su fallecimiento.

