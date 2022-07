Violeta Mangriñán se cambia de nombre Instagram La 'influencer' ha mostrado su felicidad al conseguir cambiar su nombre de Instagram por 'Violeta'. La joven ha reconocido que llevaba mucho tiempo queriendo llamarse así solo, y es que su apellido, Mangriñán, no podía escribirlo de esa forma. Violeta ha confesado que tenía cambiar la 'ñ' por 'ny', algo que no le gustaba.

Óscar Higares presume de cuerpazo en la playa View this post on Instagram A post shared by Oscar Higares (@oscarhigares) El ex torero ha compartido una instantánea en la que se le puede ver con una bicicleta andando por la orilla de la playa y presumiendo de cuerpazo.

Tania Medina, ¿quiere ser madre? Instagram La joven ha confesado que, aunque antes no pensaba así, ahora le gustaría ser madre junto a Alejandro Nieto, y es que siente que debe ser una de las "sensaciones más bonitas del mundo".

Mónica Carrillo, feliz de festivales View this post on Instagram A post shared by Mónica Carrillo (@monica_carrillo__) La periodista ha acudido al festival 'Mad Cool', en el que hemos podido ver a numerosos 'influencers'. Un planazo del que parece estar disfrutando al máximo.

Antonio David Flores muestra su apoyo a Ana Luque Instagram El colaborador ha sorprendido teniendo un gesto que seguro que alegrará a Olga Moreno, y es que ha decidido mostrar públicamente su apoyo a la amiga de su ex pareja para que se salve de la expulsión.

David Beckham presume de madre en Wimbledon View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham) El deportista ha mostrado lo feliz que se siente después de haber podido disfrutar del partido de Rafa Nadal en cuartos de final junto a su madre. Un momento muy especial del que ha presumido en sus redes sociales.

Helen Lindes vive una noche muy especial View this post on Instagram A post shared by Helen Lindes Griffiths (@helenlindesgrif) Helen Lindes y Rudy acaban de celebrar su aniversario de bodas y ahora han disfrutado de una romántica cena de la que no ha dudado en presumir a través de sus redes sociales.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io