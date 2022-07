Gtres Un elegante vestido con cuello en V y hombreras, un vestido que la influencer aseguraba en redes sociales que tenía claro "desde que tengo uso de razón" por lo que se puso en manos de Navascués para poder llevar a la realidad su sueño. Pero este no fue el único vestido que llevó, tras la ceremonia lució otros dos vestidos.

Gtres Los primos pequeños de la novia, Piluca y Henry, fueron los encargados de llevar las arras y los anillos. "Irán vestidos de la misma casa que mi vestido", anunciaba Teresa.

Gtres Gotzon Mantuliz y su mujer Patricia fueron de los primeros en ser fotografiados a las puertas del monasterio, justo delante de Marta Pombo y Luis Zamalloa quienes también acudían puntuales a la ceremonia.

Gtres Laura Escanes acudía con un elegante vestido palabra de honor en tono rosa junto a Anna Ferrer Padilla, quien disfrutaba este fin de semana de bodas al completo puesto que al día siguiente acudía a Valencia a disfrutar de un enlace de otra amiga.

Gtres Alejandro Ayllón, hermano del novio, llegaba del brazo de María Rodrigo, quien lucía un vestido rojo pasión con una apertura hasta la cadera, escote palabra de honor con plumas y unos tacones en tonos plata a juego con el bolso.

Gtres Alba Paul y Ángela Rozas Saiz "Madame de Rosa" también estuvieron entre los influencers invitados.

Gtres Marta Lozano y Lorenzo Remohi posaban así en la escalinata del monasterio.

Gtres El matrimonio de María Pombo y Pablo Castellanos también apostaba por el rojo para ella y el azul para él posando de esta forma ante las cámaras de los medios de comunicación y agencias que esperaban a las puertas.

Gtres Así de elegantes podíamos ver a Marta Lozano y Dulceida quienes, apostando por diferentes tonos de rosa, jugaron con el vestido de esta última para posar antes las cámaras.

Gtres El futbolista Adrian Gonzalez y su mujer Natalia Coll llegaron apurados a la boda.

Gtres Tras la ceremonia, la pareja se mostró feliz a las puertas del monasterio donde, como es tradición, los invitados le arrojaron arroz grabando la escena con los móviles: la primera aparición de la pareja como marido y mujer.

Gtres Una vez en el coche, los novios se dirigieron al lugar del banquete donde la novia lució su segundo vestido mientras que en la celebración, Teresa se dejó ver con la tercera puesta.

