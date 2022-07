Orgullosos de sus hijos View this post on Instagram A post shared by Royals Families (@royals_.family2) El príncipe Alberto con una gorra se muestra orgulloso junto a sus mellizos Jaime y Gabriela que posan muy contentos después de haber vivido una intensa semana de campamento.

Patricia Montero celebra su cumpleaños en alta mar View this post on Instagram A post shared by Patry Montero (@patrymontero) La actriz ha compartido una imagen con la que ha contado cómo ha celebrado su 34 cumpleaños y no puede estar más agradecida de la vida que tiene.

Tamara Gorro vive un verano diferente View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) Después de su reconciliación con Ezequiel Garay, la escritora disfruta de su verano en familia.

Jesús Vázquez presume de su amistad con la prima del Rey View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) "6 años después, en el mismo sitio y a la misma hora😄que la vida nos permita repetir estos maravillosos momentos juntos una y otra vez. Te queremos María♥️@mariazuritaborbon", han sido las palabras con las que el presentador ha acompañado esta imagen.

La romántica felicitación de Yulen a Anabel Pantoja Instagram El esgrimista profesional ha querido felicitar a la prima de Isa Pantoja por su cumpleaños a través de sus redes sociales donde ha compartido una tierna imagen junto a su pareja y le ha dedicado unas románticas palabras: "Qué bonita es la vida que cuando tomas un camino te regala cosas mágicas... Felicidades mi nena".

Laura Escanes presume de sus vacaciones View this post on Instagram A post shared by LAURA ESCANES (@lauraescanes) La escritora ha compartido una imagen de sus vacaciones en Menorca con su hija Roma a punto de cumplir tres años. "VerificadoVivo por verte crecer y ver como vas perdiendo miedos de nuestra mano. T’estimo rateta".

Alfred García anuncia su nuevo trabajo View this post on Instagram A post shared by alfredgarcia (@alfredgarcia) El ex concursante de 'Operación Triunfo' ha compartido una imagen de pequeño, concretamente de 2001, con la que anuncia la salida de su nuevo proyecto musical. Un trabajo que verá la luz el próximo 22 de julio.

Antonio David Flores presume de corte de pelo View this post on Instagram A post shared by ANTONIO DAVID FLORES (@antoniodavidflores) El padre de Rocío Flores ha compartido una imagen en la que aparece junto a sus hijos David Flores y Lola con los que ha acudido a la peluquería de confianza de su novia Marta Riesco antes de dar pistoletazo de salida a sus ansiadas vacaciones en familia.

Olga Moreno disfruta de su soltería View this post on Instagram A post shared by @olgamorenooficial La ex de Antonio David Flores está disfrutando de unos días sin niños y disfrutando al máximo de la temporada estival y de su soltería. Con un cóctel en la mano la ganadora de 'Supervivientes' posa de lo más sonriente.

Hilaria Baldwin presenta a su nueva hija View this post on Instagram A post shared by Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) Alec Baldwin y su pareja esperan con mucha ilusión a su séptima hija. Ahora, ella ha sorprendido compartiendo una ecografía en la que ha anunciado que es una chica.

Isabel Jiménez disfruta de un tiempo de relax junto a su gran amiga View this post on Instagram A post shared by Isa Jiménez (@isabeljimenezt5) La presentadora ha compartido una instantánea en la que muestra lo bien que está junto a Sara Carbonero disfrutando de un tiempo de tranquilidad y "calma".

Patricia Pardo presume de su gran viaje View this post on Instagram A post shared by PATRICIA PARDO BURÉS (@patriciapardo_tv) A pesar de que ninguno de los dos ha compartido una imagen en la que aparezcan juntos, lo cierto es que tanto ella como Christian Gálvez han querido compartir por separado lo bien que se lo están pasando viendo las pirámides egipcias.

La escapada de Christian Gálvez a Egipto View this post on Instagram A post shared by Christian Gálvez (@galvezchristian) El presentador ha compartido una instantánea en la que muestra lo bien que se encuentra disfrutando de su primer verano junto a Patricia Pardo mientras visitan las pirámides egipcias.

Almudena Cid se 'desnuda' en redes sociales View this post on Instagram A post shared by 𝐀𝐋𝐌𝐔𝐃𝐄𝐍𝐀 𝐂𝐈𝐃 (@almudenacid) La ex pareja de Christian Gálvez ha compartido una instantánea con la que ha revolucionado las redes sociales y en las que aparece completamente desnuda en una cascada.

Así se pone en forma Chenoa View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) La cantante ha compartido un vídeo en el que muestra su rutina de ejercicios. Un entreno tan duro que incluso le acaban 'temblando' los brazos.

Elena Furiase desvela cómo lleva el postparto Instagram La hija de Lolita Flores ha confesado que, aunque ya lo conocía porque no es su primer hijo, cree que se habla poco sobre las secuelas que se sufren sobre el post parto, sobre todo debido al llanto del bebé.

Amaia Salamanca se queda sin su raqueta View this post on Instagram A post shared by Amaia Salamanca (@amaiasalamanca) La actriz exigió a David Broncano que le devolviese la raqueta de tenis que Rafa Nadal había firmado para ella y que Arturo Valls acabó dándole al presentador. Sin embargo, parece que no están dispuestos a devolvérsela.

Rafa Nadal disfruta de sus vacaciones tras su lesión View this post on Instagram A post shared by Rafa Nadal (@rafaelnadal) Una lesión le impidió poder disputar la semifinal de Wimbeldon. Ahora, con rostro tranquilo ha reaparecido en redes disfrutando de sus vacaciones.

Nerea Garmendia presume de su primer baño del verano View this post on Instagram A post shared by Nerea Garmendia (@nerea_garmendia) Nerea Garmendia ha compartido una serie de instantáneas en sus redes sociales para mostrar cómo ha sido su primer baño del verano.

Chenoa se rinde al baile de Paz Padilla View this post on Instagram A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) La presentadora ha compartido lo feliz que está de que Chenoa haya querido hacer su baile de su tienda 'No ni ná'. Un momento con el que ambas parecen haberse divertido.

Diego Matamoros celebra su cumple más especial View this post on Instagram A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) El hijo de Kiko Matamoros se encuentra en Hawaii celebrando uno de sus cumpleaños más especiales, y es que lo pasa junto a su chica en un lugar paradisíaco mientras que su padre acaba de regresar de Honduras después de su paso por 'Supervivientes'.

Natalia Sánchez y el lado malo de las vacaciones con niños View this post on Instagram A post shared by Natalia Sánchez (@natasanchezmol) La actriz ha reflexionado sobre la cara y la cruz que tiene estar de vacaciones cuando tienes hijos, y es que ha dejado claro que no todo es color de rosas.

Alexia Rivas felicita a Omar Sánchez La colaboradora ha querido tener un bonito detalle con su amigo felicitándole por su cumpleaños a través de sus redes sociales, dejando claro el gran cariño que les une.

Lucía Villalón presume de embarazo View this post on Instagram A post shared by Lucía Villalón Puras (@lucia_villalon) La periodista ha compartido una instantánea en bikini donde se le puede ver presumiendo de su tripita de embarazada, y es que cada vez queda menos para que dé a luz.

Adara Molinero quiere vivir "en paz" View this post on Instagram A post shared by ADARA MOLINERO (@adara_molinero) La ex gran hermana ha escrito un texto con el que ha querido hacer una reflexión con sus seguidores, dejando claro que se ha dado cuenta de que lo que necesita y lo único que quiere es poder "vivir en paz".

Lorena Gómez muestra su tatuaje View this post on Instagram A post shared by Lorena Gómez Perez (@lorenagomez_) La cantante ha compartido una instantánea en la que se puede ver uno de los tatuajes que tiene en uno de los costados. Un tatuaje del que ha confesado que algún día explicará su significado, y es que parece ser muy especial.

Lolita Flores y su tierna foto con su nieta View this post on Instagram A post shared by Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial) La cantante ha compartido una fotografía en la que aparece agarrándole la mano a su nieta que, que nació hace pocos días, junto a un bonito texto en el que muestra lo feliz que se siente.

Alba Carrillo sorprende con su 'topless' View this post on Instagram A post shared by Alba Carrillo (@albacarrillooficial) La colaboradora ha revolucionado las redes sociales compartiendo unas imágenes en las que se le puede ver haciendo 'topless' mientras se da un chapuzón.

Marta Riesco y Antonio David disfrutan de un gran día de piscina View this post on Instagram A post shared by Marta Riesco (@marta.riesco) La pareja está disfrutando de sus vacaciones al máximo. Ahora, han pasado unos días en Zahara de los Atunes donde han presumido de la increíble piscina que tenían, donde parecen habérselo pasado a lo grande.

Así lucía Toñi Moreno con tan solo 23 años View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) La presentadora nos ha dejado boquiabiertos tras compartir esta foto cuando era jovencita. Siempre viviendo la pasión en su profesión, y es que Toñi lo lleva en las venas.

Alejandra y su nuevo amiguito View this post on Instagram A post shared by ALEJANDRA RUBIO. ALX 🖤 (@alerubioc) La joven tiene un muy buen amigo que la acompañará a todos lados, tanto por su tamaño como por su lealtad. La hija de Terelu tiene nueva mascota, un pomerania toy canela.

David Cantero, orgulloso de su banda View this post on Instagram A post shared by David Cantero (@david_cantero_informativos) El presentador de informativos Telecinco sacó su lado más canalla y sorprendía en el 'Sálvame Mediafest' con una gran interpretación.

Raphael y Natalia Figueroa celebran sus bodas de oro View this post on Instagram A post shared by RAPHAEL (@raphaelartista) "Hoy, 14 de julio ¡hace 50 años de nuestro GRAN DIA! Y AQUI SEGUIMOS", escribía el cantante más enamorado que nunca de su mujer.

Rosa Benito recuerda a su ex Amador Mohedano View this post on Instagram A post shared by Rosa Benito (@rosapepioficial) Hace unas semanas, el ex matrimonio se sentaba en el programa de Toñi Moreno, 'Déjate querer' y demostraban que, aunque ya no son pareja, el amor sigue existiendo de otra manera. Rosa ha vuelto a recordar ese día, ¿qué pretende la colaboradora?

Laura Escane y Risto Mejide, ¡en remojo! View this post on Instagram A post shared by LAURA ESCANES (@lauraescanes) El matrimonio, junto a la pequeña Roma, han intentado combatir estar ola de calor de lo mejor manera posible: pasar el día entero en la mar con su brisa.

