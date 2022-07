La romántica felicitación de Yulen a Anabel Pantoja Instagram El esgrimista profesional ha querido felicitar a la prima de Isa Pantoja por su cumpleaños a través de sus redes sociales donde ha compartido una tierna imagen junto a su pareja y le ha dedicado unas románticas palabras: "Qué bonita es la vida que cuando tomas un camino te regala cosas mágicas... Felicidades mi nena".

Laura Escanes presume de sus vacaciones View this post on Instagram A post shared by LAURA ESCANES (@lauraescanes) La escritora ha compartido una imagen de sus vacaciones en Menorca con su hija Roma a punto de cumplir tres años. "VerificadoVivo por verte crecer y ver como vas perdiendo miedos de nuestra mano. T’estimo rateta".

Antonio David Flores presume de corte de pelo View this post on Instagram A post shared by ANTONIO DAVID FLORES (@antoniodavidflores) El padre de Rocío Flores ha compartido una imagen en la que aparece junto a sus hijos David Flores y Lola con los que ha acudido a la peluquería de confianza de su novia Marta Riesco antes de dar pistoletazo de salida a sus ansiadas vacaciones en familia.

Alfred García anuncia su nuevo trabajo View this post on Instagram A post shared by alfredgarcia (@alfredgarcia) El ex concursante de 'Operación Triunfo' ha compartido una imagen de pequeño, concretamente de 2001, con la que anuncia la salida de su nuevo proyecto musical. Un trabajo que verá la luz el próximo 22 de julio.

Olga Moreno disfruta de su soltería View this post on Instagram A post shared by @olgamorenooficial La ex de Antonio David Flores está disfrutando de unos días sin niños y disfrutando al máximo de la temporada estival y de su soltería. Con un cóctel en la mano la ganadora de 'Supervivientes' posa de lo más sonriente.

