1 Elsa Anka tiene la mejor receta para este verano View this post on Instagram A post shared by elsa anka (@elsaanka8) ¿Cómo podemos combatir estas altas temperaturas? A parte de hidratarse bien, es ideal tomar alimentos refrescantes. Elsa Anka ha compartido en sus redes una sopa de melón perfecta para pasar estos calurosos días.

2 Alba Carrillo, ¡Toda una artista! View this post on Instagram A post shared by Alba Carrillo (@albacarrillooficial) Qué mejor forma de pasar esta ola de calor que bajo el aire acondicionado y haciendo manualidad. Así se ha entretenido la modelo este fin de semana.

3 Kiki Morente y Rosalía presumen de gran amistad View this post on Instagram A post shared by KIKI MORENTE (@kiki_morente) La artista está arrasando en nuestro país con su gira y son muchos los famosos que no se quieren perder su espectáculo. El hermano de Estrella Morente ha presumido en sus redes de la mágica conexión que tiene con la catalana.

4 Alaska ama a los perros pero tiene un problema View this post on Instagram A post shared by ni Tw ni Fb sólo Ig (@alaskaoficial) Amor puro es lo que siente la cantante por los animales, y en concreto por los perros. Sus grandes amigos Topacia Fresh y su marido han adoptado al pequeño Pitito y Alaska y Mario Vaquerizo han pasado un día de piscina junto al nuevo miembro pero con un problema. La artista tiene alergia a los perros y enseña las fotos que lo demuestra.

5 Carmen Alcayde y David Valldeperas, juntos disfrutando del verano Instagram La colaboradora ha dado por inauguradas sus vacaciones un yate con muchos amigos, entre ellos su director de 'Sálvame', David Valldeperas.

6 Mónica Cruz se prepara para graba 'UPA next' View this post on Instagram A post shared by Mónica Cruz (@monicacruz) "Silvia Jáuregui está de vuelta y yo feliz", escribía la actriz en sus redes. En el vídeo se puede ver cómo la hermana de Penélope Cruz está preparándose para rodar su personaje en la nueva entrega de la serie que nos conquistó hace años.

7 Olga Moreno se pone nostágica View this post on Instagram A post shared by @olgamorenooficial Casi está la final de 'Supervivientes' aquí y la ganadora del año pasado está con "morriña". Su amiga, Ana Luque, ha sido una gran superviviente pero se convertía en la última expulsada. Aún así, Olga Moreno tendrá que ser la encargada de "cederle el trono" al de esta edición, ¿se presentará con Jorge Javier en plató?

