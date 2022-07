1 Antonio David Flores presume de vacaciones en familia View this post on Instagram A post shared by Antonio David Flores fans (@antoniodavidflores.cf) El ex de Rocío Carrasco ha querido aprovechar el verano y las vacaciones de su hija Rocío Flores para disfrutar de una escapada en familia. Su novia Marta Riesco les extraña, pero seguro que pronto se une a ellos.

2 Su primer verano embarazada Instagram Rafa Nadal y Xisca Perelló están disfrutando de sus merecidas vacaciones en su tierra natal donde han asistido al concierto de Sebastian Yantra. El cantante colombiano ha compartido una fotografía junto al tenista, su mujer y la hermana de éste Maribel Nadal. La pareja está feliz ante la llegada de su primer hijo.

3 Alba Carrillo, ¡Toda una artista! View this post on Instagram A post shared by Alba Carrillo (@albacarrillooficial) Qué mejor forma de pasar esta ola de calor que bajo el aire acondicionado y haciendo manualidad. Así se ha entretenido la modelo este fin de semana.

4 Elsa Anka tiene la mejor receta para este verano View this post on Instagram A post shared by elsa anka (@elsaanka8) ¿Cómo podemos combatir estas altas temperaturas? A parte de hidratarse bien, es ideal tomar alimentos refrescantes. Elsa Anka ha compartido en sus redes una sopa de melón perfecta para pasar estos calurosos días.

5 Kiki Morente y Rosalía presumen de gran amistad View this post on Instagram A post shared by KIKI MORENTE (@kiki_morente) La artista está arrasando en nuestro país con su gira y son muchos los famosos que no se quieren perder su espectáculo. El hermano de Estrella Morente ha presumido en sus redes de la mágica conexión que tiene con la catalana.

6 Alaska ama a los perros pero tiene un problema View this post on Instagram A post shared by ni Tw ni Fb sólo Ig (@alaskaoficial) Amor puro es lo que siente la cantante por los animales, y en concreto por los perros. Sus grandes amigos Topacia Fresh y su marido han adoptado al pequeño Pitito y Alaska y Mario Vaquerizo han pasado un día de piscina junto al nuevo miembro pero con un problema. La artista tiene alergia a los perros y enseña las fotos que lo demuestra.

7 Mónica Cruz se prepara para graba 'UPA next' View this post on Instagram A post shared by Mónica Cruz (@monicacruz) "Silvia Jáuregui está de vuelta y yo feliz", escribía la actriz en sus redes. En el vídeo se puede ver cómo la hermana de Penélope Cruz está preparándose para rodar su personaje en la nueva entrega de la serie que nos conquistó hace años.

8 Carmen Alcayde y David Valldeperas, juntos disfrutando del verano La colaboradora ha dado por inauguradas sus vacaciones un yate con muchos amigos, entre ellos su director de 'Sálvame', David Valldeperas.

9 Olga Moreno se pone nostálgica View this post on Instagram A post shared by @olgamorenooficial Casi está la final de 'Supervivientes' aquí y la ganadora del año pasado está con "morriña". Su amiga, Ana Luque, ha sido una gran superviviente pero se convertía en la última expulsada. Aún así, Olga Moreno tendrá que ser la encargada de "cederle el trono" al de esta edición, ¿se presentará con Jorge Javier en plató?

10 Magnífico día para un exorcismoooo View this post on Instagram A post shared by Pablo Alborán (@pabloalboran) El cantante siempre muestra un lado muy divertido por sus redes sociales. "Magnífico día para un exorcismoooo", escribía en un vídeo recreando la famosa escena de la película. ¿Será el calor que le está afectando o quiere avanzar en el mundo de la interpretación?

11 'Yuanta' se divierte por Madrid Instagram El grupo de amigos formado en 'Supervivientes', 'Yuanta', está disfrutando de lo lindo por los mejores locales de la capital. Se nota la buena sintonía que tienen Tania, Anuar y Yulen y estos planes son los que le esperan este verano.

12 El paso del tiempo con Laura Escanes Volver a dónde te hizo feliz es fundamental. La influencer parece estar tomándoselo al pie de la letra y es que siempre repite destinos con su pequeña. Así ha sido la evolución del tiempo.

13 Nuria Fergó posa muy sexy View this post on Instagram A post shared by NURIA FERGÓ (@nuria_fergo) El calor no cesa y quien puede se escapa corriendo a dónde haya playa. Nuria Fergó parece estar disfrutando de unos días en la costa y no puede estar más estupenda.

14 Iker Casillas disfruta de las buenas amistades View this post on Instagram A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) El es para descansar pero también para divertirse. Así lo ha hecho el futbolista con rostros muy conocidos como Joaquín Prat, Roberto Leal y Jota Abril.

15 Violeta, tras 20 años, junta a su familia View this post on Instagram A post shared by Violeta Mangriñan (@violeta) A través de stories, Violeta ha contado que sus padres, desde que se divorciaron, solo hablaban mediante abogados. Ahora con la inminente llegada de la pequeña Gala parece que las aguas se han calmado y la influencer no puede estar más feliz.

16 David Beckham flipa con su mujer View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham) El ex jugador del Real Madrid y su mujer se encuentran disfrutando del verano en un barco como buenos famosos. El parece estar desconectando pero Victoria parece que "no descansa". Beckham ha querido plasmar en sus redes el momento justo de su mujer haciendo deporte frente al mar.

17 Rosa López presume de tipazo View this post on Instagram A post shared by Rosa López (@rosalopezoficial) La cantante está a tope con su carrera profesional pero de vez en cuando se escapa para relajarse, ¿de qué manera? Pues en el agua porque con estos calores no se puede hacer otra cosa. Rosa está de lo más contenta con su cuerpo, y es que ella misma confesaba haber perdido 40 kilos. No hay nada mejor que sentirse bien con una misma.

18 Mercedes Milá y Willian Levy, más cerca que nunca View this post on Instagram A post shared by Mercedes Milá (@mercedesmila) Lo que parecía una broma, se ha convertido en una gran amistad. La presentadora se enamoró desde el minuto uno del actor y ahora comparten una muy bonita amistad. Nos gusta ver a Mercedes así de contenta.

19 Carmen Lomana íntima de Rosalía View this post on Instagram A post shared by @carmen_lomana La cantante está arrasando con su gira en nuestro país. Los espectáculos que ofrece son oro puro y dónde hay glamour, ahí está la Lomana. Parece que ambas conservan una bonita relación.

20 Lola Índigo reivindica los cuerpos reales View this post on Instagram A post shared by Lola Indigo (@lolaindigo) La cantante ha sido modelo para una marca de bañadores y no puede salir más guapa. Para que muchos sepan, todos es cuestión de poses y edición de las fotografías por parte de los profesionales. La joven ha querido mostrar la realidad de esas fotografías.

21 El gran 'golpetazo' de Laura Escanes View this post on Instagram A post shared by LAURA ESCANES (@lauraescanes) La influencer estar disfrutando de unos días de desconexión con amigas pero sufría un pequeño incidente. Mientras iba en un bote y muerta de la risa, se daba un golpe en la cabeza provocando que le hiciesen un vídeo de lo más divertido.

22 Ana Luque le hace un guiño a su gran amiga Olga Moreno Instagram Aunque no ha quedado como finalista, la concursante está de lo más contenta con su experiencia en Honduras. Para el recibimiento en plató, Ana Luque pedía prestado a su gran amiga y ganadora del año pasado, Olga Moreno, la prenda con la que ganó.

23 Isco Alarcón y Sara Salamo entrenan en pareja View this post on Instagram A post shared by Sara Sálamo (@sarasalamo) Si hacer deporte te cuesta, prueba a hacerlo en pareja como la actriz y el futbolista. Ella contaba por sus stories que estaba muy motivada y su chico no tanto. Al final de la sesión ambos acababan muertos, ¿volverán a practicar deporte juntos?

24 Tamara Falcó e Íñigo Onieva de concierto Instagram La pareja ha pasado una noche increíble en el concierto de Camilo. Tamara e Íñigo, junto a otros amigos, se fotografiaban con el cantante.

25 Vicky Martín Berrocal y su constacia View this post on Instagram A post shared by Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal) "Si se os está haciendo cuesta arriba el proceso de pérdida de peso, os mando desde aquí todo mi apoyo y ánimo para que no lo dejéis", escribía la andaluza. Parece que ella entiende bastante del tema, por lo que deducimos que sigue sus dietas estrictamente.

26 Nadal y Yatra presumen de buen rollo View this post on Instagram A post shared by Rafa Nadal (@rafaelnadal) El tenista está disfrutando de unos días de relax y son muchos los rostros conocidos que se han pasado por la isla para marcarse alguna que otra fiesta de verano con el deportista. Este último ha sido el cantante colombiano.

27 Britney Spears, al desnudo View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) La artista se encuentra con su chico en Londres y allí también están pasando unos calores del infierno. La princesa del pop no ha dudado en posar para todos sus seguidores con unas posturas muy sensuales para combatir la ola de calor.

28 Maria Pombo Vs las medusas Instagram La joven está pasando, junto a su familia, unos días maravillosos en Formentera pero no todo es oro lo que reluce. La influencer es muy natural y ha querido compartir con sus seguidores el problema que ha tenido mientras se daba un chapuzón. Las medusas la atacaban y parece que le están molestando bastante las picaduras.

29 Este es el elenco de la nueva temporada de 'LQSA' View this post on Instagram A post shared by Eva Isanta (@evaisanta) "Este portal ya es oficial #lqsa13 Bienvenidos a Contubernio 49!!", escribía la actriz enseñando una foto preciosa de sus compañeros rodando la nueva temporada. ¡Estamos deseando verla!

