Will Smith pide perdón View this post on Instagram A post shared by Will Smith (@willsmith) "He pasado los últimos tres meses comprendiendo los matices de lo sucedido. El trabajo que estoy tratando de hacer es que estoy profundamente arrepentido, y estoy tratando de no pensar que soy un pedazo de mierda", comienza explicando el vídeo en el que el actor pide perdón a Chris Rock.

David Bisbal presume de su mujer View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) El cantante está completamente enamorado de Rosanna Zanetti y siempre que puede grita su amor a los cuatro vientos por la mujer que conquistó su corazón hace ya casi una década y con la que ha formado una preciosa familia.

La reflexión de Candela Peña View this post on Instagram A post shared by Candela Peña (@candela_penya) La actriz ha querido compartir cómo ha sido para ella este último año. Y es que, ha sido nulo en cuanto proyectos laborales, un año en blanco pero que seguro que no dura para siempre porque ella es una magnífica actriz. ¡Ánimo Candela!

Su particular paraíso View this post on Instagram A post shared by Marie Ducruet (@marieducruet) El hijo mayor de la princesa Estefanía de Mónaco ha querido compartir con todos sus seguidores su lugar favorito y no es otro que junto a su mujer y su perrito. Eso sí, las vistas son espectaculares.

Georgina se apunta a las trenzas de raíz View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) La joven se encuentra en España mientras se decide el futuro laboral de Cristiano Ronaldo. Y está aprovechando al máximo sus días en la capital donde además de trabajo está disfrut

Emma García disfruta de sus merecidas vacaciones View this post on Instagram A post shared by Emma García (@emmagarciaweb) La presentadora vasca ha querido agradecer todo el amor que le han mostrado sus seguidores tras el final de su programa 'Viva la vida' con una fotografía desde su particular paraíso. Con una sombrero de paja y un vestido naranja, Emma demuestra su buen estado de ánimo.

El nuevo reto profesional de Marta Riesco View this post on Instagram A post shared by Marta Riesco (@marta.riesco) La novia de Antonio David Flores ha querido compartir su nuevo éxito profesional como reportera dicharachera del nuevo programa de los fines de semana de Telecinco 'Ya es verano'.

Sebastián Yantra disfruta de una de sus grandes pasiones View this post on Instagram A post shared by Sebastian Yatra (@sebastianyatra) Después de su éxitosa gira por Europa, Sebastián Yantra ha puesto rumbo a Chile donde tiene planeado dos conciertos en los que están todas las entradas vendidas. Pero antes de subirse al escenario, el cantante ha disfrutado de una de sus grandes pasiones: el esquí.

Hailey Bieber y su sesión casera View this post on Instagram A post shared by Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber) La modelo ha posado así de sexy en lencería en su casa en lo que parecen ser autoretratos. La joven se mantiene inseparable al lado de su marido después de que sufriese un inctus.

Anita Matamoros celebra su cumpleaños por todo lo alto View this post on Instagram A post shared by ANITA (@anitamg) La hija de Kiko Matamoros ha soplado las velas de su 22 cumpleaños y lo ha hecho por todo lo alto con una celebración de altura al lado de su familia y amigos y con la gran ausencia de su padre.

La original forma de Amor Romeira para hacer deporte View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) La 'influencer' ha dado un consejo a sus seguidores confesando que la mejor forma de hacer deporte con el calor que hace es ir vestida en bikini.

Violeta Mangriñán desvela cuánto ha engordado Instagram Queda poco tiempo para dar a luz, pero mientras este momento se produce, la 'influencer' no ha dudado en desvelar más datos sobre su embarazo desvelando cuántos kilos ha engordado y cuánto pesa su hija.

Victoria Beckham muestra su lugar favorito View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) La empresaria ha confesado que para ella poder tumbarse disfrutando de una tónica con vodka y su kindle es su plan ideal para ser feliz.

Laura Matamoros desvela cuál es su plan favorito View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) La hija de Kiko Matamoros ha dejado claro que para ella su plan favorito es poder sentarse a tomar una pizza tranquilamente en la calle.

Jorge Pérez recibe un reconocimiento muy especial View this post on Instagram A post shared by Jorge Pérez (@jorgeperezdiez) El colaborador se ha mostrado muy orgulloso al recibir un reconocimiento honorífico como embajador de Ambrosero. Un momento muy especial que ha compartido con sus seguidores.

Mercedes Milá se postula para 'MasterChef' Instagram "Tengo poco conocimientos de cosas, pero alguno tengo y el pollo es el rey del alimento para mi", ha indicado mientras mostraba la forma en la que a ella le gusta cocinarlo. Un momento que ha aprovechado para pedir estar en la próxima edición de 'MasterChef Celebrity'.

Rosalía con sus ídolos Stories Que sí, que los famosos también tienen ídolos y para muestra la foto que ha subido Rosalía, que a pesar de tener 21 millones de seguidores en Instagram, presume de posado con los hermanos Muñoz, integrantes del grupo 'Estopa'. "Yo con mis 2 ídolos", comenta junto a las instantánea.

Los hijos de Ana Boyer: hermanos y amigos Stories Miguel y Mateo, los hijos de Ana Boyer y Fernando Verdasco, se llevan de maravilla. Solo hay que ver la imagen 'in-love', que su madre ha compartido en su Instagram.

Eugenia Osborne y su tradición más bonita Stories No hay día que la influencer no recuerde a su madre, fallecida en 2004. Desde hace años dio por inaugurada una tradición veraniega: leerse un libro de su madre y así lo ha compartido en sus redes con una imagen de la portada del libro que se leera este año: 'Persuasión' de Jane Austen. "Empezando con la tradición de los veranos. Uno de los libros de mi madre", escribe junto a la foto.

Ona Carbonell presume de familia numerosa View this post on Instagram A post shared by Ona Carbonell (@ona_carbonell) La campeona de natación sincronizada fue madre por segunda vez el pasado junio, de un niño Teo. Dos años antes nació su hijo, Kai. Pero ella presume de familia de 6 y es que sus mascostas, Tane y Shima, son parte de la bonita familia que ha formado junto al exgimnasta Pablo Ibáñez.

Jorge Javier está de celebración, ¡felicidades! View this post on Instagram A post shared by Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez) El presentador cumple 52 años y lo ha celebrado con la mejor de las compañías, La Mari, como ya conoce todo el mundo a la madre de Jorge Javier.

Andrea Duro se pone romántica View this post on Instagram A post shared by Andrea Duro 🌵🌵 (@andreaduro) "Qué bueno que apareciste. Feliz aniversario Galanchu, por seguir sumando juntos", ha escrito la actriz en sus redes sociales junto a una romántica foto con Ale Galan, el jugador de padel con el que acaba de celebrar su primer aniversario.

Judit Mascó recuerda la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona View this post on Instagram A post shared by Judit Masco (@juditmasco) ¿Recuerdas que hacías el 25 de julio de 1992? Quizá no habías ni nacido. Ese día tuvo lugar la inaguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona y son muchos los famosos que han recordado el momento. Como Judit Mascó, que ha recuperado una foto de ese día: "Ya había oscurecido cuando hice el desfile de mi vida y 'jugando en casa', vestida por Enrique Loewe con un vestido con motivos del pintor Joan Miró en el estadio olímpico de Barcelona! La 1a vez q la moda estaba presente en la inauguración de unos Juegos Olímpicos".

Su lugar secreto con Patricia Pardo View this post on Instagram A post shared by Christian Gálvez (@galvezchristian) El presentador, que hace tan solo unos día se deshacía del último recuerdo que lo unía a Almudena Cid, se ha vuelto a poner romántico en redes sociales subiendo una foto en la que habla de su lugar favorito del planeta. "Pasiño a Pasiño paise o camiño", ha escrito junto a la fotigrafía que parece ser un mensaje para Patricia Pardo pues es la frase que siempre utiliza para hablar de ella. A lo que la presentadora ha contestado: "📌❤️🙌".

Belén comienza a hacer vida social View this post on Instagram A post shared by Victor Sandoval (@sandovalizateoficial) Belén Esteban comienza poco a poco a remontar tras su terrible caída y sus posteriores operaciones. Después de sentarse en el 'Deluxe' este viernes y contar cómo ha llevado su baja, la colaboradora de televisión comienza poco a poco a remontar y está recuperando su vida social.

Noelia López, imparable View this post on Instagram A post shared by Noelia López (@noelopezv) La modelo andaluza este año no tendría muchas vacaciones de verano porque está trabajando, eso sí en la playa y con unas increíbles vistas.

Omar Sánchez y su indirecta a Anabel Pantoja View this post on Instagram A post shared by Omar Sánchez (@omar_sancheze33) "Gracias @alqueriadevilches por una semana de desconexión, no he podido tener mejor trato…y por supuesto Valencia y su gente, nos vemos pronto 🙏", ha escrito Omar lanzando una indirecta a su ex.

