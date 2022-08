Italia en París View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio) La presentadora nos ha desvelado uno de sus grandes placeres gourmet en París y no es otro que su restaurante favorito en la capital francesa. Un italiano en el que sus platos favoritos son los spaguettis carbonara preparados en directo y la tarta de nata y fresa.

Edurne presume de corte de pelo View this post on Instagram A post shared by Edurne (@edurnity) La cantante ha estrenado nuevo corte de pelo y no puede estar más contenta con el resultado, por ello no deja de compartir vídeos en sus redes sociales con diferentes looks y presumiendo de melena.

Lusiana Lopilato cuenta los días para ser mamá otra vez View this post on Instagram A post shared by Luisana Lopilato (@luisanalopilato) La actriz está a punto de dar a luz su cuarto hijo y mientras espera este feliz momento la joven se acuerda de una de las etapas con las que más ha disfrutado con sus pequeños: la lactancia materna.

Verónica Díaz y Javier Castillo esperan su tercer hijo View this post on Instagram A post shared by JUSTCOCO | Verónica Díaz (@modajustcoco) El escritor y la influencer se encuentran esperando su tercer hijo en común y han querido compartir con todos sus seguidores el momento en el que descubrieron que están esperando su tercer hijo.

Rosa López, feliz en Asturias View this post on Instagram A post shared by Rosa López (@rosalopezoficial) La cantante ha confesado que ya ha conseguido recargar pilas para continuar con su gira.

Jaime Cantizano disfruta de sus vacaciones Instagram El presentador ha compartido una instantánea en la que se le puede ver tomándose un cóctel para brindar por agosto mientras disfruta de un tiempo de descanso.

Rocío Flores disfruta del "presente" View this post on Instagram A post shared by Rocio Flores (@rotrece) La hija de Antonio David Flores ha compartido una instantánea desde Benalmádena en la que muestra cómo está intentando disfrutar del presente sin pensar en nada más.

El sorprendente cambio de 'look' de Víctor Elías Instagram Ana Guerra ha compartido el gran cambio de 'look' al que se ha sometido su chico, y es que parece que ha optado por ponerse el pelo rubio platino. "Qué rollazo tienes", le ha indicado su chica.

Anabel Pantoja en Cantora View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) La colaboradora quiso ir a Cantora para visitar a Isabel Pantoja por su cumpleaños. Un regreso que también aprovechó para sacarse algunas fotografías.

Olga Moreno y Marta López, juntas de vacaciones Instagram Olga Moreno y Marta López gozan de una gran amistad. Tanto es así que no han querido perder la oportunidad de pasar parte del verano juntas.

Marta Riesco 'echa de menos' a Antonio David View this post on Instagram A post shared by Marta Riesco (@marta.riesco) La colaboradora ha compartido su foto más romántica con Antonio David para confesar que lleva tres semanas sin verle y le echa mucho de menos. "Contando las horas para el reencuentro", ha confesado.

Alba Díaz, a todo color View this post on Instagram A post shared by ALBA (@albadiazmartin) Alba Díaz ha compartido una instantánea en la que muestra cómo ha apostado por lucir colores llamativos este verano, sumándose así a la tendencia.

María Adánez desvela cuál es su gran pasión View this post on Instagram A post shared by MARíA ADÁNEZ (@laadanez) La actriz ha confesado que una de sus mayores pasiones es la decoración de interiores, y es que puede pasarse horas pensando cómo poner una habitación. Tan bien se le da que sus amigos incluso le han animado a que se dedique a esto de manera profesional.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, romántico beso al atardecer View this post on Instagram A post shared by mariajosesuarezoficial (@mariajosesuarezoficial) La pareja está disfrutando de un tiempo de descanso en Tarifa y no han dudado en compartir una romántica foto en la que se les puede ver dándose un apasionado beso.

Manuel Díaz 'El Cordobés' vuelve a ilusionarse View this post on Instagram A post shared by Manuel Diaz “El Cordobés” (@elcordobesoficial) Manuel Díaz ha compartido lo feliz que se siente de recuperar de nuevo las tardes de toros. Un momento que ha confesado que vuelve a llenarle de ilusión.

Shakira, en Miami con sus hijos Instagram La cantante ha compartido una instantánea en la que aparece junto a sus hijos y tres jugadores de los Dodgers, agradeciéndoles que le hubiesen hecho sentir como en casa, ¿estará pensando en mudarse?

La mañana más feliz de Ion Aramendi Instagram El presentador ha compartido una tierna instantánea en la que aparece junto a sus tres hijos. Ion Aramendi acaba de convertirse de nuevo en padre por tercera vez y no puede estar más feliz de compartir estos ratos con ellos.

Cristina Pedroche disfruta de unas increíbles vacaciones View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La colaboradora está disfrutando de unos días de descanso junto a su marido en México, donde además de disfrutar del paisaje también están haciendo una gran ruta gastronómica.

Chenoa presume de piscina View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) La cantante ha compartido el 'chapuzón' que se ha dado en su increíble piscina. Sin duda, el mejor remedio para poder soportar las altas temperaturas de estos días.

Laura Matamoros, de vacaciones con sus hijos View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) La hija de Kiko Matamoros ha mostrado lo feliz que está de poder disfrutar de unas vacaciones junto a sus pequeños.

Así se despide Rosalía de España View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt) Tras arrasar en nuestro país con su gira 'Motomami', la cantante ha compartido una publicación en la que se despide d eEspaña para poner rumbo a Latinoamérica y Estados Unidos.

Elena Furiase y su romántica felicitación a su marido View this post on Instagram A post shared by Elena Furiase (@elenafuriase) La actriz ha felicitado a su marido recuperando varias instantáneas en las que aparecen ellos dos juntos. Una bonita publicación en la que ha aprovechado para recordarle lo mucho que le quiere.

Marta Riesco presume de pueblo y de mascota View this post on Instagram A post shared by Marta Riesco (@marta.riesco) La pareja de Antonio David Flores ha compartido unas impresionantes instantáneas en las que aparece presumiendo de su pueblo, El Romeral, y es que ha asegurado que ahí los atardeceres son "una pasada".De hecho, no ha dudado en aprovechar para hacerse una fotografía con su mascota.

Edurne cambia de 'look' antes de retomar el trabajo View this post on Instagram A post shared by Edurne (@edurnity) La cantante ha retomado de nuevo su gira en A Coruña, pero antes de esto ha sorprendido sometiéndose a un radical cambio de 'look'. Edurne ha optado por cortarse el pelo para poder afrontar de esta forma el calor del verano mucho mejor.

Amelia Bono y Manuel Martos disfrutan de un gran verano en pareja Instagram Tras su reconciliación, la pareja está disfrutando de unos increíbles días de verano donde Amelia Bono ha presumido de su gran don para hacer Bloody Mary

Roberto Leal y su radical cambio de 'look' View this post on Instagram A post shared by Roberto Leal (@robertolealg) El presentador ha optado por someterse a un gran cambio de 'look' para poder disfrutar del verano estando más fresquito, y es que se ha puesto "muy pelón".

María José Suárez "echa de menos" a Álvaro Muñoz Escassi Instagram María José Suárez ha compartido una bonita instantánea en la que aparece junto a su pareja, Álvaro Muñoz Escassi. Un momento que ha aprovechado para confesarle lo mucho que le echa de menos.

Laura Escanes y Risto Mejide, "la familia Casa Tarradellas" Instagram Dani Martínez ha disfrutado de un día en casa de Laura Escanes y Risto Mejide. Un momento que ha aprovechado para compartir una fotografía de ellos dos junto a Roma asegurando que le recuerdan a "la familia de Casa Tarradellas".

Paula Echevarría disfruta de sus vacaciones junto a su chico View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) La 'influencer' ha compartido el increíble día de playa que ha disfrutado junto a Miguel Torres, donde han visto un bonito atardecer.

Anabel Pantoja desvela cuáles son sus 'secuelas' tras Supervivientes Instagram La colaboradora ha confesado que desde que regresó ha notado que ya no aguanta ningún tipo de ruido. De hecho, esto le ha impedido poder conciliar el sueño. Además, ha reconocido que una de las peores cosas que llevó en el programa fue estar "sucia"."Tengo que dormir en el suelo", ha confesado reconociendo que todavía no se acostumbra a estar en una cama.

