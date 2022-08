La romántica felicitación de María a su chico View this post on Instagram A post shared by María Pedraza (@mariapedraza_) "Mi amor, mi amiga, mi hogar. Te quiero", han sido las palabras con las que el actor ha querido corresponder a este romántico vídeo de un atardecer juntos que ha compartido María Pedraza para felicitar a Álex González por su cumpleaños.

Feliciano López y Sandra Gago, sus románticas vacaciones View this post on Instagram A post shared by Feliciano Lopez (@felilopezoficial) La pareja se encuentra disfrutando de una escapada romántica en Canarias. Concretamente la pareja se aloja en las orillas del Teide junto a su hijo Darío donde disfruta de su amor y compañía mutua.

Paula y Miguel, una pareja de portada View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) La actriz ha compartido unas bonitas fotografías junto a su chico y padre de su hijo. La pareja posa conjuntada y de lo más enamorada durante sus vacaciones en Marbella.

Colate y Mónica Hoyo ¡juntos! View this post on Instagram A post shared by Nicolas Vallejo-Nagera (@colatenicolas) El ex de Paulina Rubio ha compartido una imagen en Ibiza junto a su amiga Mónica Hoyos. Los dos hicieron muy buenas migas dentro de 'Supervivientes'. Eso sí, lo suyo es solo una bonita amistad.

Eugenia Martínez de Irujo presume de cuñada View this post on Instagram A post shared by Eugenia (@eugeniamartinezdeirujo) La duquesa de Montoro ha compartido una fotografía junto a Bárbara Mirjan, la novia de su hermano Cayetano Martínez de Irujo. Unas imágenes de lo más divertidas que demuestran la buena relación entre ambas.

El mensaje de Sonsoles Ónega tras dejar Mediaset View this post on Instagram A post shared by Sonsoles Ónega (@sonsolesonega) Un mes ha tenido que pasar para volver a tener noticias de Sonsoles Ónega desde que esta dejara Mediaset prácticamente por sorpresa. La periodista quiso salir sin hacer demasiado ruido y se fue directamente de vacaciones. Ahora ha reaparecido antes de su fichaje por Antena 3 con estas fotos y un enigmático mensaje: "Felicidad, y todo lo demás...", ha escrito, que algunos han interpretado como que lo único que le importa es su bienestar y el de los suyos.

Jorge Blass, vacaciones accidentadas View this post on Instagram A post shared by Jorge Blass (@jorgeblass) El mago Jorge Blass está teniendo un final de vacaciones nada feliz, y es que jugando al fútbol con su hijo ha sufrido una caída y se ha roto el fémur. Un accidente que se suma al que sufrió en 2017 al ser atropellado por un conductor ebrio. Eso sí, ya está todo arreglado y ahora le queda la recuperación. ¿No podría hacer un truquito de los suyos para hacer que el hueso suelde por arte de magia...? ¡Ánimo!

Rafa Nadal luce cuerpazo antes de volver al trabajo View this post on Instagram A post shared by Rafa Nadal (@rafaelnadal) El tenista español más importante de todos los tiempos ha estado en su Mallorca natal unos días, en los que ha aprovechado para desconectar, descansar mucho y cargar pilas, porque lejos de retirarse, como le han aconsejado muchos (incluso su propio padre), confirma con esta foto que jugará en el Masters de Cincinnati.

Laura Escanes sufre una grave picadura Laura Escanes Instagram Pocos sabían que la influencer y pareja de Risto Mejide padecía una gran alergia a las picaduras de avispa, y así es como se le ha puesto el brazo al sufrir una este verano. Ella está acostumbrada, porque le pasa desde pequeña, según ha contado en otros 'stories', pero desde luego impresiona...

Claudia Osborne posa por primera vez con su bebé Claudia Osborne Instagram La hija de Bertín Osborne ha querido mostrar a sus seguidores algo más de su pequeña Micaela desde que naciera el pasado julio, y tras publicar una foto de su manita, ahora ha posado con la pequeña en brazos aunque, eso sí, sin mostrar su carita. ¡Qué tierno!

Tania Medina da un vuelco a su vida View this post on Instagram A post shared by 𝙏𝘼𝙉𝙄𝘼 𝙈𝙀𝘿𝙄𝙉𝘼 (@taniamedinnna) La ex superviviente ha vuelto de Honduras pisando fuerte y con muchos proyectos profesionales, y con estas imágenes tan sexies ha anunciado que su nueva aventura pasa por dedicarse mucho más a la moda. Parece que una firma de lencería está interesada en que les sirva de modelo, y ella está claro que está encantada.

Félix Gómez confiesa el sueño de su vida View this post on Instagram A post shared by Félix Gómez (@felixgomezactor) El actor nos ha hecho reír y llorar en sus series y películas, pero lo que realmente llena al intérprete de 'Las 13 rosas' o 'Herederos' es la agricultura y trabajar la tierra, confesando así que el gran sueño de su vida es tener su propia huerta, y que incluso se está formando para profesionalizarse. Parece que su buen paso por 'MasterChef Celebrity' está dando sus frutos... y nunca mejor dicho.

Mercedes Milá y la llamada de William Levy Mercedes Milá Instagram La periodista y escritora está pasando un calvario con su accidente de bici en el que se ha destrozado uno de sus hombros, algo que le ha hecho tener que pasar por quirófano. Sin embargo, está recibiendo mucho ánimo que es como una cura, y en especial el de un famoso que también es su amor platónico: el actor William Levy, al que entrevistó recientemente. Aunque asegura que le ha "reñido" por no contarle lo que le había pasado, le ha deseado lo mejor y le ha pedido que le mantenga informado. ¡Qué majo"

Anabel Pantoja sigue a dieta de vacaciones Anabel Pantoja Instagram Tras perder varios kilos en 'Supervivientes', Anabel Pantoja se ha propuesto no caer en el famoso 'efecto rebote', y hasta de vacaciones en Egipto ha seguido haciendo deporte, tal y como ha mostrado en sus historias de Instagram. ¡Eso sí que es 'commitment'!

Violeta confiesa por qué bautizará a su hija, Gala Violeta Mangriñán Instagram La influencer y es superviviente está encantada con la llegada al mundo de su pequeña Gala, y ahora ha confesado que en unos meses, quizá octubre o noviembre, la bautizará, pero no porque ella quiera, sino porque sabe que a Fabio y a la madre de este les hace mucha ilusión. "No seré yo quien se la quite", ha dicho en Instagram. Eso sí, si la buena señora quiere asistir, le tocará ir a La Vall d'Uixó o a Valencia...

Antonio Banderas cumple años View this post on Instagram A post shared by Antonio Banderas (@antoniobanderas) Nuestro actor más internacional está de enhorabuena: este 10 de agosto cumple unos estupendos 62 años tan guapo como siempre, y lo ha celebrado con un bonito mensaje en redes mientras ha mostrado una foto de su infancia. ¡Qué monada!

Alba Carrillo muestra su lectura de verano Alba Carrillo Instagram Para que luego digan que las modelos y las rubias no tienen dos dedos de frente: Alba Carrillo, que cumple las dos, es una mujer instruida, y ha compartido su lectura de verano, un libro regalado sobre Coco Chanel que le ha encantado. ¡Tomamos nota!

Elena Furiase, cansada pero contenta View this post on Instagram A post shared by Elena Furiase (@elenafuriase) Ser madre de dos criaturas no es nada fácil, y si no que se lo digan a Elena Furiase, que con dos hijos en casa, las vacaciones no están siendo tan tranquilas como antaño, y es que le ha dado por querer dormir y comer. Eso sí, la felicidad no se la quita nadie.

Anna Simón, encantada con la maternidad View this post on Instagram A post shared by Anna Simon Marí (@annasimonmari) La presentadora estrenó maternidad el pasado mayo con la llegada de su hija Aina, y ahora, en su cumpleaños -en el que ha celebrado los 40- ha compartido su primera foto con la pequeña. ¡Felicidades por partida doble, Anna!

Amelia Bono, encantada con el caftán View this post on Instagram A post shared by Amelia Bono (@ameliabono) El caftán se ha convertido en la prenda del verano. Sus colores, su comodidad, su versatilidad (para el día y la noche) han hecho que muchas famosas tengan varios de ellos en su fondo de armario. Entre ellas, Amelia Bono. "Continuando con la serie 'prendas veraniegas', hoy tengo que decir... ¡Viva el caftán!", escribe la empresaria.

Soraya Arnelas prepara nuevo videoclip View this post on Instagram A post shared by SORAYA (@soraya82) La cantante ha escuchado a sus fans y si estos le piden un tema para bailar... aquí lo tienen. "Habemus NUEVO TEMAZO. Me pedisteis bailar... Vamos a Bailar! Y a cantar! Y a saltar! Y a darlo TODO", compartía en sus redes. Y tan emocionada está que ya ha comenzado a grabar del vídeoclip, con un look que ha encantado a sus seguidores.

Roberto Leal y sus vacaciones en el paraíso View this post on Instagram A post shared by Sara Rubio (@sararubio__) El presentador de 'Pasapalabra' y su mujer, la periodista Sara Rubio, están disfrutando de unas vacaciones en las Maldivas, donde se han relajado pero también han hecho esnórquel con tiburones nodriza. "La combinación perfecta: sol, aguas turquesas y el morenassso de la foto", comenta divertida la mujer de Roberto Leal en sus redes.

Rocío Flores, vacaciones con su padre Stories La colaboradora televisiva disfruta de unos días de vacaciones junto a su padre, Antonio David Flores. Y durantes estos días de descanso, padre e hija han protagonizado un posado en el que ambos parecen auténticos modelos. Ella ha compartido la imagen en su Stories y su padre lo ha 'reposteado' añadiendo: "Te amor rubia" junto a los emojis de un corazón azul y una flor.

Anabel Pantoja felicita a Ana Luque Stories A pesar de estar de viaje en Egipto junto a Yulen, la sobrina de Isabel Pantoja no se ha olvidado del cumpleaños de su compañera de 'Supervivientes', Ana Luque. En un Stories y junto a una foto de ambas ha escrito: "Si tuviera que describir qué somos, no existe. Pero sí tú eres única, eres para toda la vida y ojalá te hubiera encontrado antes. Feliz cumpleaños".

Carla Barber y su 'extraño' verano Stories Y mientras unos presumen de bronceado, otros están más blancos que nunca. Así lo ha confesado la doctora especializada en medicina estética Carla Barber, que fue madre por primera vez el pasado mayo. "Este verano es el verano menos veranos de mi vida. Estoy blanca. He ido a la playa en dos ocasiones contadas y mis días libres no superan las 3 nochas seguidas. Tengo trabajo que recuperar al haberme reducido horas de curro por mi pequeñito. Aún así, se me está pasando volando: los días son minutos al estar con él.

Toñi Moreno, operada en vacaciones Toñi Moreno Instagram La presentadora de 'Déjate Querer' ha cogido vacaciones, pero no está siendo precisamente tranquilas: ha decidido aprovechar estos días de asueto para operarse la rodilla una "intervención ambulatoria" que no reviste importancia y con la que esperaba estar en casa de nuevo tan sólo unas horas después de pasar por quirófano.

Dani Muriel desempolva fotos de su juventud View this post on Instagram A post shared by Dani Muriel (@danimuriel) El actor se ha puesto nostálgico en Instagram durante las vacaciones y ha publicado una foto en la que se ve que no ha cambiado casi nada: cara de pillo y cuerpazo. ÉL dice que podría haber estado en la serie 'Élite' si le hubiera pillado hace 25 años (que son los que tiene la imagen), aunque podría haber sido perfectamente modelo de 'jeans' también.

Lara Álvarez desconecta en vacaciones View this post on Instagram A post shared by Lara Álvarez (@laruka) La presentadora ha cerrado otro años como presentadora de 'Supervivientes' desde Honduras, y aunque podría parecer que después de casi 4 meses en el Caribe preferiría otro destino, sus vacaciones parece que también pasan por sol y playa. A dónde se ha ido sigue siendo un misterio, pero ha compartido estas preciosas imágenes desde el aire, y espera lo mismo que todos: desconectar sin móvil, ruidos ni notificaciones.

Canco Rodríguez sorprende con su cambio de look View this post on Instagram A post shared by Canco Rodriguez (@canco_drilo) El actor no se ha esperado a la nueva temporada para cambiar de look, como hacen muchos y muchas tras el verano: él ha cogido un tinte y ha acabado con la cabeza naranja. Y es que, como él mismo dice, "qué gusto da, de vez en cuando, hacer lo que te da la gana". ¡Y tanto!

Aitana disfruta de sus vacaciones en Ibiza ¡tatuándose! Aitana Instagram Dicen que los mejores recuerdos son los que salen de forma espontánea, y parece que Aitana sabe aprovechar muy bien el momento, porque la cantante, que aprovecha sus días de vacaciones en Ibiza como la que más, ha decidido pasar por un centro de tatuajes a inmortalizar su paso por la isla este 2022 y se ha ha hecho una media luna, "tal cual estaba cuando llegamos a Ibiza en nuestras vacaciones". ¡Qué original!

Maribel Verdú, relajadísima View this post on Instagram A post shared by bel verdu (@maribelverdu) La actriz necesitaba estas vacaciones como agua de mayo. Está claro que ella con un bikini y una piscina es feliz... ¡y quién no!

Lola Mencía, de vacaciones en Canarias View this post on Instagram A post shared by MARTA DE LOLA (@martadelola) La ex superviviente también ha cogido unos días de relax, aunque su destino ha sido Fuerteventura, donde una playa y un atardecer te hacen el plan del día. Ella está encantada, claro.

