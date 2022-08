La tierna felicitación de María Pedraza a Álex González

La romántica felicitación de María a su chico View this post on Instagram A post shared by María Pedraza (@mariapedraza_) "Mi amor, mi amiga, mi hogar. Te quiero", han sido las palabras con las que el actor ha querido corresponder a este romántico vídeo de un atardecer juntos que ha compartido María Pedraza para felicitar a Álex González por su cumpleaños.

Feliciano López y Sandra Gago, sus románticas vacaciones View this post on Instagram A post shared by Feliciano Lopez (@felilopezoficial) La pareja se encuentra disfrutando de una escapada romántica en Canarias. Concretamente la pareja se aloja en las orillas del Teide junto a su hijo Darío donde disfruta de su amor y compañía mutua.

Paula y Miguel, una pareja de portada View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) La actriz ha compartido unas bonitas fotografías junto a su chico y padre de su hijo. La pareja posa conjuntada y de lo más enamorada durante sus vacaciones en Marbella.

Colate y Mónica Hoyo ¡juntos! View this post on Instagram A post shared by Nicolas Vallejo-Nagera (@colatenicolas) El ex de Paulina Rubio ha compartido una imagen en Ibiza junto a su amiga Mónica Hoyos. Los dos hicieron muy buenas migas dentro de 'Supervivientes'. Eso sí, lo suyo es solo una bonita amistad.

Eugenia Martínez de Irujo presume de cuñada View this post on Instagram A post shared by Eugenia (@eugeniamartinezdeirujo) La duquesa de Montoro ha compartido una fotografía junto a Bárbara Mirjan, la novia de su hermano Cayetano Martínez de Irujo. Unas imágenes de lo más divertidas que demuestran la buena relación entre ambas.

