Álvaro Muñoz Escassi se reencuentra con su hija View this post on Instagram A post shared by Alvaro Escassi (@alvaroescassioficial) El jinete ha compartido dos fotografías junto a su hija Anna Barrachina, de la que se siente completamente orgulloso. La joven está cada día más guapa y posa con un corsé blanca, una falda rosa y un maxi collar de macramé.

La declaración de amor de Marta Riesco a Antonio David View this post on Instagram A post shared by Marta Riesco (@marta.riesco) Después de haberse convertido en el mejor dúo musical, ella cantando y el tocando la caja flamenca, la pareja ha disfrutado de los fuegos artificiales de Málaga que dan el pistoletazo de salida a la Feria de la ciudad. Marta Riesco confiesa que con Antonio David le hace sentir siempre 'fuegos artificiales'.

La mejor pareja View this post on Instagram A post shared by Chino Darin (@chinodarin) Úrsula Corberó acaba de celebrar su 33 cumpleaños y ha querido festejar su aniversario de nacimiento con una gran fiesta disco junto a su chico Chino Darín.

Rosa Benito presume de las más grandes de España View this post on Instagram A post shared by Rosa Benito (@rosapepioficial) La peluquera ha compartido una fotografía con dos de las artistas más importantes de nuestro país: Lola Flores y su cuñada Rocío Jurado. Rosa tuvo la suerte de compartir tiempo con ellas dos y ha querido presumir de este encuentro.

Khloe felicita a su hermana View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian) La más pequeña de las hermanas mayores de las Kardashian ha querido felicitar a la benjamina de la familia con unas emotivas palabras en las que muestra su admiración para la joven empresaria.

