Roberto Leal y el recibimiento de lujo de sus hijos tras su viaje a Maldivas

Roberto Leal comparte su dulce bienvenida a casa View this post on Instagram A post shared by Roberto Leal (@robertolealg) El presentador de 'Pasapalabra' ha compartido la tierna manera en la que sus hijos lo han recibido después de un inolvidable viaje a Maldivas. Así se hace mucho más llevadera la vuelta a la rutina.

Lucía Rivera presume de novio View this post on Instagram A post shared by Lucia (@luciariveraromero) La modelo, hija de Cayetano Rivera, ha compartido una tierna fotografía con su novio Ignacio Méndez-Navia Fernández, futbolista del Sporting de Gijón durante una romántica jornada de playa.

Sofía Suescun comparte la historia de Thila y Luna View this post on Instagram A post shared by SOFIA💫 (@sofia_suescun) La influencer ha querido narrar la historia de dos de sus mascotas, recatadas como todos los animales que tiene, que está llena de amor por los animales y que termina con una gran reflexión: "De toda historia saco la conclusión de que lo mejor de la vida llega cuando uno menos se lo espera, y que sin duda el destino es quien manda".

Laura Escanes, sus días de desconexión con Risto en la montaña View this post on Instagram A post shared by LAURA ESCANES (@lauraescanes) La influencer ha compartido un tierno vídeo con su marido. La pareja se da besos y mimos con el atardecer de fondo.

Mercedes Milá se recupera de su operación View this post on Instagram A post shared by Mercedes Milá (@mercedesmila) La presentadora ha tenido que pasar por quirófano tras una aparatosa caída. Después de varias placas y tornillos en el húmero, Mercedes Milá se recupera en casa.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

