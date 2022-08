Rosa Benito carga, de nuevo, contra Rocío Carrasco

View this post on Instagram

"No es una fotografía que me guste, me lleva a momentos de llanto, de angustia, de dolor, de incertidumbre, de rabia, de miedo…para que ahora nos juzguen, cuando la que no estabas eras tú, ay señor… que sabe nadie…que sabe nadie…", escribía la cuñada de 'la más grande' lanzando una indirecta a Rocío Carrasco.

La hija de la cantante comentó en su docuserie que la que se quedaba todas las noches al cuidado de su madre era ella y no la ex mujer de Amador Mohedano.