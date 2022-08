Ana Luque ha vuelto a una isla. Después de los meses en Honduras, parece que la amiga de Olga Moreno se había quedado con ganas de disfrutar de la playa, las olas y el agua salada, pero esta vez sin tener que pescar o superar pruebas para poder comer. Mientras que Anabel Pantoja se ha recorrido medio mundo en estos 53 días en España, Kiko Matamoros se ha sometido a una sesión de coaching en 'Sálvame' y Alejandro Nieto, ganador del concurso, muestra su evolución con el efecto rebote tras los kilos adelgazados, Ana Luque ha elegido Bali para disfrutar de las vacaciones.

Así lo ha mostrado a través de Instagram con unas fotografías en la que la hemos podido ver en uno de los columpios más conocidos de la isla, disfrutando de un café admirando el paisaje, o con los pies a remojo en un lago, enclaves y experiencias que ha querido compilar en un vídeo que ha compartido en sus redes en las cuales está muy activa. Y es que la hemos podido ver incluso haciendo un directo de TikTok en el que no han faltado las risas. "Es el mejor directo de Tik Tok, lo que me he reído", compartía una seguidora tras el evento.

