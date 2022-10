View this post on Instagram

Que no cunda el pánico: no ha sido el rey en persona, sino su figura de cera en el museo Madame Tussauds. La plataforma 'Just Stop Oil', que lucha por la disminución de la explotación petrolera y gasística para luchar contra el cambio climático, ha visto últimamemente su nicho en atacar algunas obras (como el cuadro 'Los girasoles' de Van Gogh hace unos días), y ahora el rey de Inglaterra ha sido diana de estos activistas.