La presentadora de Antena 3 Noticias se ha sincerado en las redes sociales sobre la reciente muerte de una amiga suya. Carrillo ha querido agradecer también a los médicos su gran trabajo en le hospital donde la han cuidado, aunque no ha podido evitar sentir una sensación de vacío y tener que hacer una reflexión que se ha hecho viral: "Salí de allí de la única manera de la que se puede salir: resignada y esperanzada por si la ciencia pudiera hacer algo por recuperarla. Me acaban de decir que hay muerte cerebral y que no hay posibilidad de hacer nada por ella. Mañana la desconectan. Es injusto para ella y para las personas que la queremos, pero me gustaría lanzar dos mensajes. El primero, de agradecimiento a los sanitarios que cada día atraviesan eses puertas a las que al resto no nos gusta mirar. Gracias por su profesionalidad y cariño hacia los pacientes. Y la segunda reflexión es para todos, también para mí. Preocupémonos por lo importante. Prioricemos nuestros motivos de angustia porque cuando la vida golpea no suele avisar. Vivan, intenten ser felices y hacer felices a quienes les rodean. (Mis disculpas por el desahogo)", ha escrito.