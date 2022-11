laura escanes, anita matamoros, eugenia osborne todos los looks de la fiesta de máscaras más esperada

Poco a poco las creadoras de contenido han logrado convertirse en las grandes protagonistas de la crónica social. Han pasado de ser tímidas invitadas a los photocall de estrenos de películas o fiestas a convertirse en las que organizan las fiestas más cotizadas. La última en organizar la gran fiesta del otoño ha sido la influencer valenciana Marta Lozano. Si en febrero ya paralizó Madrid con una gran fiesta de gala para promocionar su firma de cosméticos. Ahora ha sido una fiesta de máscaras la que ha convocado a lo más granado de la capital y que ha hecho que Gloria Camila salga de su retirada voluntaria tras su colapso de salud mental para volver a una alfombra roja-en este caso azul-.

Laura Escanes, Anita Matamoros, Teresa Andrés, Marta Díaz, María Fernández-Rubíes, Eugenia Osborne, Lola Lolita, entre muchas otras han protagonizado un baile de máscaras con el Palacio de Santoña como escenario. Una fiesta en la que además de looks de infarto que bien podrían ser utilizados para el Festival de Cine de San Sebastián o para los Goya... la marca 'glow filer' no escatimó en gastos en los que una decoración de cuento de hadas se refiere. Todos pastel y unos looks que podrían ser sacados de la serie 'Los Bridgerton' en algunos casos han protagonizado esta gran fiesta en lo que se han mezclado famosos de la crónica rosa con las 'influencers' con más seguidores de Instagram o TikTok.