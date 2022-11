View this post on Instagram

Hay veces en la vida que querer no siempre es poder, y ser una 'workaholic' es lo que tiene: que una no consigue relajarse ni queriendo. Es lo que le pasa a la presentadora Carme Chaparro, que no consigue poner la mente en blanco ni haciendo meditación: todo el día su mente está al 100%. ¡Así no hay quien se relaje! ¿También os pasa?