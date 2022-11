La ex de Risto Mejide se ha sometido a las preguntas de sus seguidores en Instagram donde ha confesado el problema de salud que más guerra le está dando. Como ella misma reveló, el pasado febrero se operó de hemorroides pero han vuelto y está intentando mejor gracias al ejercicio. "He estado tratándome con el equipo de fisios de suelo pélvico (ya que es suuuper común en el embarazo y parto) de @crysdiaz y la cosa va mejorando. Mi operación y recuperación fue lo más doloroso que he vivido nunca en cuando dolor MUCHO PEOR QUE EL PARTO", reconoció.