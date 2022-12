Georgina Rodríguez estalla tras la eliminación de Portugal del Mundial

España, Brasil, Portugal... algunas de las selecciones nacionales favoritas para hacerse con la Copa del Mundo han sido eliminadas del Mundial. Este sábado la selección lusa perdía contra Marruecos, dejando totalmente devastado a Cristiano Ronaldo, que no podía reprimir sus lágrimas de camino al vestuario tras ser eliminados. Siguiendo muy de cerca el partido desde las gradas y apoyando como siempre, incondicionalmente, a su pareja, Georgina Rodríguez ha querido mostrar su indignación por la eliminación de la selección de su chico. La de Jaca ha dedicado unas duras palabras al Fernando Manuel Costa Santos.

"Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego, vio cómo cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, tu arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. @Cristiano. Te admiramos", escribió la modelo dejando clara su postura ante las decisiones del seleccionador.

Cristiano Ronaldo entró en el campo en el minuto 50, quizás demasiado tarde para Georgina Rodríguez para poner el partido a su favor. . Por primera vez desde que juega en el Mundial, este ya es su quinto, ha perdido la titularidad y ahora, el astro portugués se despide de esta competición-no sabemos si de forma definitiva o jugará su sexto Mundial- sin conseguir este título, el único que falta en su palmarés. Ahora el que sí puede conseguirlo es Leo Messi, que tampoco ha ganado ningún Mundial y es el único triunfo que le queda por lograr en el fútbol.

Georgina siempre ha sido la más fiel admiradora de su marido y puede que tras el duro suceso que les ha tocado vivir tras la muerte en el nacimiento de su hijo Ángel les haya unido aún más. Con su destino en el aire y con una posible mudanza a Arabia Saudí.