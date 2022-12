Sonsoles Ónega debuta en la fiesta de Navidad de Antena 3. La presentadora de 'Y ahora Sonsoles' acudió, el pasado 12 de diciembre en un conocido local de Madrid, a su primera celebración en Atresmedia e hizo balance de su año de cambios ya que, a su salida de Mediaset para fichar por Antena 3, se une su ruptura con su novio, César Vidal. "Es la primera fiesta con mis compañeros de Antena 3 y me hace muchísima ilusión... Ahí estamos trabajando cada día aunque todavía tenemos que estabilizar la franja, todo bien y funcionando. Muy contenta con el equipo, los colaboradores arrancaremos el año en Antena 3 con toda la ilusión y las ganas" comentó e hizo balance de su año. "Ha sido muy positivo pero muy estresante, tenso con muchos cambios pero yo creo que ha merecido la pena", comentó. Además, en el vídeo de la parte superior, desvela qué le pide al 2023. "Ya sé que es un topicazo, pero con salud lo hacemos todo, así que salud para seguir trabajando, seguir peleando, educando a mis niños y todo eso que hacemos en el día a día" comentó y explicó cómo se encontraba tras el fin de su historia de amor. "Si pero bien, tranquila" fueron sus palabras.

En la fiesta de Antena 3, Sonsoles Ónega coincidió con algunas de sus compañeras en 'Y ahora Sonsoles' como Esther Doña o Mar Flores además de con Tamara Gorro que solo unas horas antes había anunciado el final definitivo de su matrimonio con Ezequiel Garay, padre de sus hijos. La influencer decidió poner al mal tiempo, buena cara y acudió a la celebración con la mejor de las sonrisas. "Tengo el apoyo de mis compis que ya veis que no me sueltan. Estoy bien pero prefiero no hablar ahora" dijo entrando en el local arropada por dos compañeros.



Susanna Griso, que fue una de las primeras en abandonar la celebración porque, como ella mismo comentó, es como Cenicienta y tenía que madrugar; Pablo Motos y buena parte del equipo de 'El Hormiguero' como Pilar Rubio, Nuria Roca y Juan del Val; Chenoa y Carlos Latre de 'Tu Cara Me Suena'; Arturo Valls, Jaime Cantizano, Matías Prats o Alberto Chicote también brindaron con sus compañeros por los éxitos que vendrán.