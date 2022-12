Estas navidades están siendo complicadas para la influencer. Por sus redes anunciaba que no le gustan nada estas fiestas de por si, pero ahora que ha tenido que despedirse de su padre con más motivo. El pasado 24 de noviembre, Bernardo Pantoja perdía la vida tras una larga lucha dejando a su familia destrozada y con conflictos. La influencer parece no tener una buena relación con la viuda de su padre y otros familiares. Aunque la sevillana entraba en 'Sálvame' explicando que Junko ha tenido siempre su sitio, parece que la japonesa no piensa igual. "He pasado junto a mi marido Bernardo más de dos décadas, él siempre ha sido una persona muy especial, no solo para mí, sino para el resto de personas. Nunca ha tenido maldad pese a que hay personas que pueden pensar lo contrario", decía en un comunicado la viuda de Bernardo Pantoja.

Pese a estos roces, Anabel continua con su vida muy enamorada de Yulen Pereira y disfrutando del buen tiempo en Canarias. La Nochebuena tocó con la familia del esgrimista y ahora la Nochevieja la pasará con su prima Isa Pantoja y su chico.