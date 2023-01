View this post on Instagram

"Buf. Esta historia cierra un ciclo, que arrancó con mi padre. Cuando empecé a estudiar piano me prometió que cuando terminara la carrera compraría uno como éste. Una operación de muñeca me frenó con 16 años y tuve que dejar los estudios de música. Me quedaba un año para terminar, estaba en 7º de piano. Ayer, mi Rey Mago cerró ese ciclo. No os podéis imaginar la llorera, emociones, alegria, felicidad que viví cuando llegué a casa y me encontré este pedazo de regalo. Gracias vida por todo. Gracias a los dos hombres de mi vida por mirarme así. En esa banqueta voy a pasar muchas horas este 2023. Felices Reyes a todos #navidad2022 #reyesmagos #piano #musica"