Mientras Aitana y Sebastián Yatra comparten vacaciones y hacen un montón de planes juntos, Sebastián parece que ha vuelto al trabajo después de unas semanas de desconexión tras terminar su tour, pero no lo ha hecho solo: prepara nuevo trabajo en el que una nueva mujer parece que le enamorará, y no es otra que la actriz Milena Smit. Deseando estamos de ver el videoclip, aunque no sabemos lo que opinará Aitana.