A pesar de David Bustamante es un hombre feliz con su chica, Yana Olina, este miércoles el cantante no ha tenido reparo en posar en su perfil de Instagram con una "chica nueva", como él la ha calificado, y es que el cantante es un atractivo hombre que siempre se rodea de mujeres guapas. Pero ojo: que no se preocupe nadie porque la relación de 'Busta' y Yana sigue tan sólida como siempre, aunque ahora David haya preferido 'cambiar', aunque sea por un ratito, a su novia por una vieja conocida, que no es otra que Chenoa.



Los dos amigos se conocieron hace más de 20 años, concretamente en la primera edición de 'Operación Triunfo' (que se emitió en el año 2001), y desde entonces han sido inseparables. No se puede decir lo mismo de Chenoa y Rosa López, cuya relación de amistad se ha visto muy tocada en los últimos tiempos, pero no cabe lugar a dudas que la mallorquina y el cántabro siguen reforzando su amistad día a día, y así lo ha demostrado David en su Instagram con mucho humor: "Aquí, conociendo a una chica de la que soy muy fan", escribía. Muchos de sus compañeros y amigos han reaccionado a la imagen tanto con sus 'likes' como con sus comentarios, como Geno Machado: "Cuidadito con esa chiquita!!", bromeaba, aunque sin duda uno de los comentarios más repetidos ha sido el mismo: ¡les piden un dueto! ¿Cederán a la petición de sus fans?



