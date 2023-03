A principios de marzo, Carla Barber confirmó su ruptura con Joseph, padre de su hijo Bastian y del niño del que está embarazada. Según ella, porque no era quien ella pensaba. Ahora, la doctora, especializada en medicina estética, le ha lanzado un reproche de forma indirecta. Carla tenía cita con el doctor para controlar el embarazo y en sus redes escribió: "Tanto en este como en el anterior embarazo, 80% de las visitas he venido sola a ver a mi doctor. Me preguntáis si me pone triste no venia acompañada... sinceramente NO. Estoy feliz y contente porque va todo fenomenal. Tengo mucha gente que me quiere y me apoya y no esoty ni estaré nunca sola".