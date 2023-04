View this post on Instagram

Como buena influencer, Alba Díaz lo comparte todo con sus seguidores, incluso las fotos 'fallidas'. La influencer ha subido un carrusel en el que muestra algunos selfies que se ha hecho y no han salido del todo bien. "Selfies que me hago que no sé por qué me hago porque nunca hago nada con ellos. El primero era para ver como me quedaba el sombrero. Sé que no soy la única con el móvil lleno de selfies que se quedan en la galería enterrados ahí ¿a qué sí?", ha comentado junto a las imágenes.