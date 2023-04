Después de que Eugenia Osborne y Alejandra Osborne desmintiesen tajantemente a DIEZ MINUTOS que su padre tuviese novia. Bertín Osborne y Fabiola Martínez han coincidido en un desfile en Sevilla. Aunque no es la nueva pareja del cantante, entre ellos existe una gran amistad. Que ambos han confirmado después de que saliese a la luz que Bertín Osborne podía tener una nueva ilusión en el amor.

El cantante quiso dejar claro en su momento que no está saliendo con nadie en el programa de radio de Federico Jiménez Losantos. Sin embargo, las palabras de su amiga colombiana no dicen lo mismo. Gabriela Guillén, dejó caer ante las cámaras de 'Sálvame' que ella está ilusionada y que no se está viendo con nadie más.

Otra de las personas que han reaccionado a este romance ha sido Fabiola Martínez. La modelo venezolana confesó en 'Y ahora Sonsoles' que Bertín le había hablado de esta chica y que ella lo único que quería es que fuese feliz y que estaba de acuerdo con que comenzase una nueva relación, pero que se tenían que poner de acuerdo con los niños. Unas palabras que ha vuelto a repetir este sábado en Sevilla.

En el primer evento público en el que Bertín Osborne y Fabiola Martínez coinciden tras darse a conocer la nueva 'amiga especial' del cantante. Ha sido en el exclusivo evento The IQ Collection, firma creada por la aristócrata Inés Domecq y la diseñadora Virginia Pozo. Allí ambos han entrado por separado y mientras, Bertín se mostraba reacio a hacer declaraciones, Fabiola dejaba claro que lo único que quería es que Bertín fuese feliz. Ambos han entrado por separado.

Ahora que ambos están en Sevilla no sabemos si también coincidirán con Gabriela Guillén, la nueva amiga de Bertín está invitada por el cantante a la Feria de Sevilla que se celebra estos días en la capital hispalense.