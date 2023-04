Laura Escanes presume de amor cerca del mar. La influencer, que hace unos días reveló que se iba a quitar unos tatuajes y estrenaba uno nuevo, ha utilizado sus redes sociales para compartir su última escapada con su chico, el cantante Álvaro de Luna. Han sido unos días muy especiales para la pareja que ha aprovechado para celebrar el cumpleaños de un buen amigo. La ex de Risto Mejide, que tuvo un 'feo' en su último cumpleaños al no compartir la felicitación de su ex pero sí la de otras personas, y el artista posaron, muy enamorados, mirando al mar y disfrutaron de la gastronomía de la zona en la que se encontraban como un buen plato de tomates, uno de los alimentos favoritos de la creadora de contenido.

Pero la romántica escapada de Laura Escanes y Álvaro de Luna no es lo único que los famosos han compartido en sus redes sociales. Antonio David Flores, que acaba de romper con Marta Riesco, ha utilizado sus Stories para agradecer las muestras de cariño recibidas por su 48 cumpleaños y ha anunciado que, en 48 horas, volverá a sus directos de Youtube mientras que Ana María Aldón ha mostrado la receta de su puchero de la que dice que se merece "un monumento". Además, Enrique del Pozo ha compartido unas divertidas imágenes con Andreu Buenafuente, quien fue su jefe y al que llama el 'David Letterman español' y Sara Sálamo confiesa que se ha contagiado de COVID. Sigue leyendo y descubre las historias que los famosos comparten en sus redes sociales.