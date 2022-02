El actor ha sido encontrado muerto en Georgia (EEUU), pero se desconocen aún las causas

Moses J. Moseley tenía 31 años, sólo uno más que la modelo Cheslie Kryst, que se quitó la vida tirándose al vacío

Moses ha aparecido en series como 'The Walking Dead', que contará con un tercer spin-off en breve

El actor Moses J. Moseley ha sido encontrado sin vida con sólo 31 años. Esta noticia nos llega después de que su familia denunciara su desaparición hace sólo un par de días. En concreto, parece que llevaban sin saber nada de él desde el pasado 23 de enero. Días después, ha sido en Stockbridge (Georgia, EEUU) donde se ha hallado el cuerpo sin vida del joven. El intérprete era bastante conocido especialmente por su papel de Mike en la serie de terror zombie 'The Walking Dead', con la que llegó a protagonizar la portada de la revista Entertainment Weekly.

Al parecer, el joven fue encontrado en su coche, que estaba cerrado con llave. Además, según han desvelado, parece que presentaba una herida de bala en la cara, teniendo en su regazo el arma con el que presuntamente terminó hiriéndose de muerte. De esta forma, fuentes policiales han informado al medio TMZ que están investigando su muerte como un suicidio.





This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Todo su entorno está completamente destrozado por la noticia, incluyendo su agencia de representación, que lo sentía casi como un hermano, y que ha emitido un comunicado: "Con gran tristeza, el equipo de Avery Sisters Entertainment ofrece sus más sinceras y profundas condolencias a la familia y amigos del actor. Estamos verdaderamente conmocionados. Para quienes lo conocieron, era la persona más amable, dulce y generosa que jamás conocerían. ¡Te echaremos mucho de menos! ¡Descansa en el cielo!", reza la misiva.

Moses consiguió su sueño de ser actor en el año 2010, aunque había empezado a estudiar Derecho, que pronto dejó para dedicarse a su pasión una vez que consiguió verse bien con su cuerpo: en su adolescencia llegó a pesar más de 130 kilos, que con esfuerzo y dedicación consiguió rebajar a la mitad.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La carrera de Moses era meteórica: apareció en la trilogía 'Los juegos del hambre', pero también en series de renombre como 'Watchmen', de la plataforma HBO, o la versión estadounidense de 'La reina del sur', además de 'Tales', en el canal BET, uno de sus últimos proyectos, donde daba vida a Kadeem. De forma póstuma, por dos películas que están terminadas pero no estrenadas, se le podrá ver en los films de terror 'Hank' y 'Descending'.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io