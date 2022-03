Los seguidores de Foo Fighters están devastados. Este 25 de marzo la banda publicaba uno de los anuncios que nunca quiso hacer: "La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre. Nuestros corazones están con su esposa, hijos y familia, y pedimos que su privacidad sea tratada con el mayor respeto en este momento inimaginablemente difícil". Una noticia que ha consternado a los miembros de la banda, sus seguidores, y sus compañeros en la música.

El vocalista de la banda, Dave Grohl, el bajista Nate Mendel, el pianista y organista Rami Jaffee y los guitarristas Pat Smear y Chris Shiflett no han dado crédito a la noticia pues ha ocurrido apenas unas horas antes de tener que subir al escenario en Bogotá (Colombia) donde tenían programado uno de los conciertos de la gira internacional por el 26º aniversario de la banda, la misma gira que tenía previsto traerles a España este próximo mes de julio. Horas antes de lanzarse al concierto, la banda había anunciado que se cancelaba "debido a una situación médica muy grave". No obstante, no ha trascendido qué fue lo que ocurrió.

Increíble lo de taylor Hawkins. Hace dos días no mas estaba siendo súper amable con sus fans de acá y ahora simplemente ya no está pic.twitter.com/QQbshBFwJZ — sunshine 🧣 (@francesbeanzZ) March 26, 2022

Taylor nació en Texas en 1972. Criado en California, tenía muy claro desde su adolescencia que lo suyo era la batería y, aunque acabó formando parte de Foo Fighters en 1997, tomando el testigo de William Goldsmith, anteriormente fue el baterista de gira de Sass Jordan y Alanis Morissette, y años antes el de la banda experimental progresiva Sylvia. Entre medias tuvo incluso su propio grupo, Taylor Hawkins and the Coattail Riders, en el que también cantaba. Casado en Alison en 2005, tenía dos hijos, Oliver Shane y Anabelle.

El baterista dejó muy buena sensación en Latinoamérica, saliendo a la puerta de su hotel en Paraguay para hablar con los fans y con una pequeña niña que dio un recital en la puerta, dándola la oportunidad de conocer a uno de sus mayores ídolos. "Volveremos", dijo, aunque bromeaba con no poder prometerlo porque "solo soy el batería".

