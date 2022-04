Los nombres más originales los tienen los hijos de estos famosos

¡El bombazo del siglo! Britney Spears está embarazada y ella misma lo ha anunciado a través de una cuenta de Instagram. La sorpresa de sus fans ha sido tremenda y no han dudado en comentarle y darle a "me gusta" a su última publicación. "Perdí mucho peso para ir a mi viaje a Maui y lo recuperé... Pensé: 'Caramba... ¿qué le ha pasado a mi estómago?' Mi marido dijo: '¡¡¡No, estás embarazada de comida tonta!!!' Así que me hice una prueba de embarazo... y uhhhhh bueno... voy a tener un bebé ... ", explica con pelos y señales la cantante.

La estrella del pop y su novio, el modelo y actor Sam Asghari, llevan comprometidos un año y ahora se van a convertir en padres. El pasado 2021 significó para ella el fin de la custodia a la que estaba sometida. Todo eso se ha acabado para Britney, y una de las primeras cosas que hizo junto a su novio fue prometerse.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Los otros embarazos para Britney Spears fueron complicados y se desarrollaron en una "depresión perinatal". Esta vez, con la práctica de yoga, la cantante sabrá gestionar mucho mejor la gestación: "En ese momento las mujeres no hablaban de ello porque había gente que lo consideraba peligroso si una mujer se quejaba así teniendo un bebé dentro... Pero ahora las mujeres hablan de ello a diario. Gracias a Dios no tenemos que guardar ese dolor como si fuera un secreto", continuaba.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io