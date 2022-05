La cantante Britney Spears y Sam Asghari han anunciado la noticia que nunca quisieron dar: han perdido el bebé que esperaban. La artista de 40 años había contagiado su ilusión a todos sus fans después de que el pasado 11 abril anunciara muy feliz que estaba esperando su "bebé milagro". Ahora, la pareja se ha visto obligada a comunicar que la cantante ha sufrido un aborto: "Tal vez tendríamos que haber esperado más hasta anunciarlo. Sin embargo, estábamos tremendamente emocionados por compartir estas buenas noticias con todos vosotros", explicaba Spears.

La lamentable noticia llega tan solo unos meses después de que Spears celebrara la eliminación definitiva de su tutela legal y pudiera retirarse el DIU que estaba obligada a llevar durante los últimos 13 años. A través de un mensaje en la red social Instagram, tal y como dieron la buena noticia al mundo, la pareja ha emitido un comunicado en el que han destacado que se encuentran devastados por la noticia aunque esta situación no les impide seguir pensando en ampliar la familia.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Y es que "nuestro amor por el otro es nuestra fuerza. Continuaremos intentando ampliar la familia. Estamos agradecidos por todo vuestro cariño. Pedimos que se respete nuestra privacidad durante este difícil momento", escriben. "Tendremos un milagro pronto", apuntaba Sam a través de los comentarios de la publicación. Un mensaje que ha recibido más de medio millón de apoyos y muestras de cariño.

Además, la gran amiga de Britney, Paris Hilton lamentaba la pérdida: "Lo siento tanto por ti, hermana. Siempre estaré aquí para ti. Os mando mucho amor". Hayden Williams, Andy Cohen o Chiara Ferragni han sido dos influencers que también han querido enviar sus condolencias a la pareja.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io