Justin Bieber y el casco personalizado de 'Vespa' con el que arrasa

Justin Bieber y 'Vespa' se han unido para crear el casco perfecto. El cantante es un gran amante de las motos y ahora ha tenido la oportunidad de trabajar con esta gran marca para diseñar un casco único que se convertirá en uno de los objetos más deseados para los fans del cantante y los amantes de estos vehículos. Además, lo mejor de todo es que combina a la perfección con la moto que han fabricado a juego con este elemento de protección para la cabeza, y es que ambos son del mismo color y contienen los mismo elementos decorativos que terminan haciéndolos un producto único.

En concreto, se trata de un accesorio en color blanco con revestimiento interno. Para hacerlo más personal, han decidido decorarlo con las mismas calcomanía de las llamas estilizadas que se extienden por la parte inferior del cuerpo de la vespa. Además, cuenta con el logotipo de Justin Bieber, para dejar claro que se trata de un producto hecho en colaboración con el cantante y que le da un toque todavía más personal a este accesorio, con el que los fans del artista podrán sentirle todavía más cerca.

Cedida

Sin duda, un elemento con estilo 'pop' muy acorde a los gustos del cantante, que cuenta con un forro interno desmontable con tratamiento hipoalergénico. Una colaboración que a él le ha hecho especial ilusión poder realizar, y es que siempre ha sido un gran amante de esta gran marca de motos.

Un producto que promete convertirse en uno de los más vendidos gracias a su diseño único y sus grandes características, donde queda reflejada la esencia del artista unida a las líneas icónicas de 'Vespa'.

