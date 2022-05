El festival de Cannes es uno de los momentos más esperados de la temporada de verano, y es que los estilismos con los que las ‘celebs’ posan delante de las cámaras cambian por completo, mostrando 'looks' muy diferentes a los que hemos podido ver durante la alfombra roja de la Met Gala 2022 o los Oscar 2022. En esta ocasión, Anne Hathaway se ha coronado claramente como una de las grandes reinas de esta edición tras lucir dos 'looks' con los que ha arrasado en la alfombra roja.

Sin embargo, ella no ha sido la única que ha conquistado a todos con su estilismo. Durante la inauguración de la 75 edición del certamen también hemos podido ver a actrices españolas que han conquistado a todos con su 'look', como Rossy de Palma, que decidió llevar un esmoquin de Saint Laurent por Anthony Vaccarello de lo más veraniego que le sentaba de maravilla.

Además, otro de los momentos más comentados de esta edición ha sido la reaparición de Georgina Rodríguez con un fabuloso 'look' compuesto por un vestido diseñado por Ali Karoui con escote halter. Una cita a la que se presentó en uno de los momentos personales más complicados de su vida después de perder a su hijo.

Lo cierto ninguna de las 'celebs' ha querido perderse esta cita tan especial con uno de los festivales más importantes a nivel internacional. En el vídeo de arriba hacemos un repaso de los mejores 'looks' que han pasado por la alfombra roja, donde hemos podido ver desfilar a Carlota Casiraghi, con un estilismo que sirve de gran inspiración; Bella Hadid, con un vestido de Versace; Tilda Swinton, de Chloé; o Emily Ratajkowski, de Miu Miu, ¿cuál es tu favorito? Además, también te puede interesar descubrir cuáles han sido los mejores 'looks' de la historia de Cannes para compararlos con los de esta edición.

