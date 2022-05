Tras el gran triunfo del Real Madrid en la Champions, Luka Modric tiene una nueva noticia que celebrar, y es que el jugador ha sido nombrado socio de honor del club de 'Membresía la Tenada de Valduero', que se ha convertido en el primer club social del mundo en torno al vino. De esta forma, Bodegas Valduero ha querido premiar la carrera de este centrocampista que ya se ha convertido en uno de los jugadores más queridos por los aficionados merengues.

Por tanto, Luka Modric forma ya parte de este selecto club social del vino en el que el objetivo principal es ofrecer un punto de encuentro en el que personas con gustos parecidos tengan un gran abanico de opciones para disfrutar de esta bebida. Un punto de reunión en el que tienen diferentes opciones, desde comprar vino, hacer envíos, celebración de efemérides y banquetes. Todo ello dentro de un entorno único en pleno corazón de Ribera del Duero.

El club 'Membresía la Tenada de Valduero' quedó inaugurado en 2011 teniendo como maestro de ceremonias a Vicente del Bosque. Desde entonces, son cientos de socios nacionales e internacionales los que se han sumado a él. Desde Mario Vargas Llosa, hasta Ken Follett, Carlos Herrera, el tenista Feliciano López o Ágatha Ruiz de La Prada.

Ahora, Luka Modric entra en este selecto club por todo lo alto como socio de honor y para celebrarlo han decidido hacerle entrega de una botella de Valduero de 12 años. Sin duda, un detalle muy especial, y es que recientemente ha sido elegido como uno de los los vinos más codiciados del mundo, formando parte de 'Los 7 Magníficos'.



