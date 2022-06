Kim Kardashian es una de las mujeres más poderosas del mundo. Consiguió incluso sacar del museo un mítico traje de Marilyn Monroe de más de 60 años de antigüedad sólo para posar en la gala del MET aunque no le cerraba por detrás, ¿qué puede escapársele de las manos a la billonaria más televisiva del mundo? Pues ni más ni menos bque la reina Isabel II, que no ha tenido a bien invitarla a su fiesta de Jubileo por sus 70 años en el trono británico. Ni a Kim ni por supuesto a su novio, el cómico Pete Davidson, aunque ni siquiera la propia reina acudirá por "malestar".

Según apunta el medio inglés The Daily Mail, Kim intentó tirar de todos los hilos para conseguir una invitación a las fiestas que se celebrarán durante todo el fin de semana, e incluso días antes de que se celebrasen los multitudinarios actos se vio a la pareja en Londres. Una visita no muy frecuente para la empresaria, que a pesar de poner todo su empeño en conseguir unas entradas, desde el Palacio de Buckingham le dieron con la puerta en las narices. Y eso que los que no han faltado han sido Harry y Meghan a pesar de sus rencillas familiares, aunque no compartieron balcón con la Familia Real.

Gtres

Es más: tanto interés tenía Kim en acudir al jolgorio que, según el mismo medio, habría incluso pasado por el aro de que las invitaciones 'no fueran VIP', pero ni con esas. Y tampoco ha conseguido invitación a través de la BBC, la empresa mediática que retransmite los eventos y que tiene derecho a invitar a las personalidades que considere. Vamos, que los inglesas no quieren a Kim ni en pintura por allí...

Kim Kardashian y Pete Davidson en Londres Gtres

Los propios funcionarios habrían confesado al citado medio que les ha sorprendido esta negativa tan rotunda a que Kim y Pete sean invitados, ya que parece que la empresaria no es rechazada nunca a nada por ser un gran filón, pero desde luego el Jubileo de la Reina británica ha sido su techo de cristal por mucho que lo intente...

