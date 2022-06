Britney Spears y Sam Ashgari han vivido su gran día. Después de 6 años de relación, ambos se han dado el 'sí quiero' sellando una relación que ya ha demostrado ser muy fuerte después de haber superado no solo la tutela forzosa de Britney que acabó hace apenas seis meses, sino también un reciente aborto que rompía los sueños de la pareja de tener hijos, algo que no han dejado de lado.

Lo han hecho en una celebración íntima, de la que no han trascendido fotografías pero sí detalles, y que ha tenido lugar en una mansión de Los Ángeles (California) propiedad de la cantante. Un edificio donde la feliz pareja se ha rodeado de los suyos teniendo entre los invitados a grandes nombres como Paris Hilton, Madonna, Drew Barrimore o la propia diseñadora del vestido de novia y el traje del novio: Donatella Versace. Y es que, aunque no ha trascendido ninguno de los diseños, sí que la italiana se ha dejado ver por el entorno de la mansión estos días para poder dar los últimos detalles.

Pero si alguien ha sorprendido al acudir, principalmente porque no estaba invitado, ha sido el exmarido de Britney, Jason Alexander, quien logró acceder a la mansión horas antes de que comenzara la celebración, saltándose el dispositivo de seguridad para grabar los preparativos que estaban llevando a cabo. Y lo consiguió. A través de un directo en Instagram mostró su recorrido corriendo por los pasillos de la mansión preguntando por Britney y entrando en la carpa decorada donde, previsiblemente se celebró la ceremonia.

El equipo de seguridad no tardó en ir a por él. Sin parar de retransmitir en directo, Jason fue llevado por los trabajadores al exterior de la mansión mientras gritaba: "Britney Spears me invitó aquí. Ella es mi primera mujer, mi única mujer. Soy su primer marido. Estoy aquí para arruinar la boda". Una vez desalojado fue arrestado por invasión de la propiedad privada después de que los fans de Britney dieran también la voz de alarma al ver el directo.

Una de las ausencias más sonadas ha sido la de la familia de Britney Spears, pues solo acudió su hermano mayor, Bryan, síntoma de que ha sido el único apoyo para la artista durante los últimos 13 años de tutela de su padre. Y es que ninguno de los progenitores de la intérprete de 'Toxic' ni su hermana, Jamie Lynn, acudió al enlace. Tampoco lo hicieron sus hijos adolescentes, Sean Preston y Jayden, hijos de Kevin Federline, quienes le han mandado sus mejores deseos lamentando su ausencia sin que trascendiera el motivo.

