Su paso por 'MasterChef' sirvió a Raquel Sánchez Silva para conocer el mundo de la gastronomía, del que se enamoró, y al que parece que quiere dedicar más tiempo desde que un problema de salud le impiedira disfrutar de otra de sus pasiones, el mar. Por eso, ahora se ha atrevido a escribir, junto a la repostera Montse Abellà, el libro 'Emulsionar es mezclar con cariño', donde podremos encontrar recetas de postres y las conversaciones de la repostera y la periodista. Desde la reapertura del caso Biondo, que investiga la muerte del que fuera su marido, Mario Biondo, Raquel ha intentado no sumirse en el dolor que aquello le provocó, y por eso intenta centrar su vida en hobbies como este: "He aprendido a pasar página. Lo hago siempre", nos ha confesado en esta entrevista.

¿Cómo surge la idea de este libro?

Montse vino a enseñarme repostería para 'MasterChef'. Nos conocimos en casa y empezamos a cocinar y me di cuenta que aprendía mucho con ella. Y le sugerí que lo que nos pasaba en la cocina lo podíamos trasladar a un libro. Porque entendía que lo que estaba pasando era diferente a cualquier libro de recetas que había visto.

La repostera Montse Abellà dice que Raquel es una alumna muy buena, "aplicada, hace los deberes todos los días y está con hambre de aprender" Beatriz Velasco HEARST

¿Tienes talento culinario?

Yo creo que no. Yo le echo muchas horas a la cocina y todo lo que me propongo hacer lo hago por cabezona. Yo, por ejemplo, para enfrentarme a la cámara he necesitado años.

De las treinta recetas, ¿cual se te ha dado peor?

La panacota, porque parece sencilla y no lo es. Al final, he conseguido hacerlo y ahora me puede parecer fácil.

¿Por qué 'Mezclar con cariño'?

Porque se corta. Para la cocina hay que tener constancia y cariño.

¿Te relaja cocinar?

Sí, mucho. Mi situación ideal para cocinar es estar sola y tener tiempo, que no lo logro ahora mismo.

¿Te vale para evadirte?

Totalmente, porque la cocina me relaja y requiere de mucha concentración, porque tienes todos los sentidos concentrados. A mí me ayuda mucho, pero no encuentro tiempo con la cantidad de trabajo que tengo.

En la presentación de su libro de recetas, la periodista lució un diseño del modista español Moisés Nieto Beatriz Velasco HEARST

¿Qué proyectos tienes?

-Estoy concentrada en este libro, que hemos tardado un año en hacerlo. Además de este proyecto tengo más, pero no te lo puedo contar. Solo decirte que pinta un año dulce.

¿Dulce de bueno?

Sí, porque ha habido otros mucho peores. No te puedo decir más.

¿Eres más de dulce o de salado?

Yo de dulce, soy muy golosa. Mientras cocinábamos, Montse se ponía mala al verme comer la masa. Yo como mucho. Fíjate que ella es pastelera poco golosa. Lo bueno de este libro es que se sale un poco del postre tradicional. Los postres que hay en el libro son como buenos trajes.

Tú estás en el mundo de la moda y de la cocina.

Efectivamente. Pero tengo claro que ni voy a diseñar ni voy a poner un restaurante. Yo sé perfectamente dónde están mis límites. Sé perfectamente que puedo hacer estos postres y lucirme en casa con unos amigos.

¿Sabes conquistar con el paladar?

Pues te voy a reconocer que sí. No cocino mal y me encanta cocinar para gente. Eso sí, el día que lo hago, me tengo que organizar y abusar de Montse para preguntarle, porque es como un médico 24 horas.

Beatriz Velasco HEARST

¿Por qué está de moda la cocina?

Porque hay que alimentarse todos los días y hay que cocinar divirtiéndose. Tenemos una gastronomía fantástica y gracias a los programas, la gente se ha dado cuenta de que hay que valorarla.

¿En qué momento personal te encuentras?

Creo que la mejor manera de definírtelo es decirte que estoy a tope.

Dices que ha habido momentos malos, ¿has sabido pasar página?

Claro. Yo en la vida estoy todo el rato pasando páginas y viendo cuál va a ser la siguiente.