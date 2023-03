Luis Miguel tiene una orden de arresto en México. DIEZ MINUTOS te cuenta EN EXCLUSIVA los problemas con la justicia que tiene el novio de Paloma Cuevas que presume de amor con la ex de Enrique Ponce. Esta orden de detención en el país azteca viene motivada por la demanda que su ex, Aracely Arámbula, ha interpuesto contra 'El Sol de México' por incumplir las obligaciones de manutención con los dos hijos que tienen en común: Miguel, de 13 años que, curiosamente es el ahijado de Enrique Ponce y Paloma Cuevas, y Daniel, de 15 años. El cantante adeudaría a sus hijos una cantidad que supera los 250.000 dólares, unos 234.574 euros. Aracely Arámbula, de 48 años, actriz y cantante mexicana con la que Luis Miguel se casó y mantuvo una relación hasta 2009, intentó llegar a un acuerdo con el cantante para evitar la demanda pero fue imposible. A finales de 2021, el abogado de Aracely, Guillermo Pouz, interpuso dos demandas: una en México, lugar de residencia de los hijos de Luis Miguel, y otra en Los Ángeles, donde tiene la residencia el cantante, sobre el que pesa una orden de arresto, aunque el abogado de Aracely considera que sus influencias y contactos le evitarán el bochorno del arresto.

Agencias

Pero la demanda de su ex, Aracely Arámbula, no es el único problema con la justicia que Luis Miguel tiene. El cantante acaba de pagar seis millones de euros al también cantante Alejandro Fernández por incumplimiento de contrato ya que 'El Sol de México0 anuló su participación en una gira mundial que tenían juntos y Luis Miguel alegó problemas médicos en su oído derecho que no pudo demostrar. Ha sido su amigo Carlos Bremen quien le ha ayudado a pagar parte de las millonarias deudas que habían sumido a Luis Miguel en una situación de bancarrota. Ahora el problema es mayor por la orden de arresto y la petición de cárcel.