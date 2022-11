A veces las caídas menos esperadas pueden acabar en algo grave, que se lo digan sino a Belén Esteban que pasó por varias operaciones de tibia y peroné después de su aparatosa caída en 'Sálvame'. Tampoco se libró Chelo García Cortés o Belén Rodríguez. Lo cierto es que los últimos meses parece que una maldición ha acechado a los colaboradores de 'Sálvame' y han hecho que las escayolas sean el complemento estrella de sus trabajadores. Tampoco se ha librado dos de los que fueran colaboradores del programa, José Antonio Canales Rivera sufría una aparatosa cogida a finales de verano y Alba Carillo se caída por los pasillos de la cadena en uno de los descansos de 'Fiesta'.

Ahora no ha sido nadie del equipo del programa de Mediaset, sino una estrella internacional la que ha sufrido una aparatosa caída. La mujer de Matthew McConaughey, ex de Penélope Cruz, nuestra estrella más internacional y exitosa. Era la propia Camila Alvés la que contaba cómo había sido su aparatosa caída a través de sus redes sociales donde compartía un 'selfie' luciendo un collarín. "No se caigan gente... No te caigas... ¡¡Chicas mantengan sus vestidos largos o pantalones sueltos cuando bajen las escaleras!! El viento sopló el mío mientras estaba en el aire, la tela del pantalón envuelta alrededor de mi zapato y bajé por el suelo... Una caída tonta, se convirtió en una situación de cuello no tan tonta, tiempo de recuperación por delante...", escribía junto a la instantánea y contando la gran fase de recuperación que le espera por delante durante las próximas semanas.