Almudena Cid en busca del sofá perfecto La gimnasta alavesa ha pasado página tras su separación de Christian Gálvez y ahora está centrado en la decoración de su nuevo hogar por eso se ha dedicado a buscar sofás junto a su gran compañera y mejor defensora, su madre.

Maluma presume de tatuajes View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma) El cantante colombiano ha compartido varias imágenes en las que le podemos ver luciendo su tonificado torso y donde deja a la luz sus tatuajes.

Noelia López y sus tonificado abdomen View this post on Instagram A post shared by Noelia López (@noelopezv) La modelo ha compartido una imagen desde la piscina en la que la podemos ver luciendo un tonificado abdomen al sol.

Marta Castro, con su monito en Sotogrande View this post on Instagram A post shared by Marta Castro (@martacastro84) La ex de Fonsi Nieto disfruta de unas agradables vacaciones en la Costa del Sol junto a su hijo.

View this post on Instagram A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) La humorista ha compartido dos imágenes en la que la podemos ver disfrutando del agradable día primaveral que ha hecho este sábado en su bicicleta después de recoger margaritas.

Paz Padilla y su hija Anna ¡hechas un cuadro! View this post on Instagram A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) La polifacética Paz Padilla ha querido celebrar el Día Mundial del Arte compartiendo una fotografía en la que ella y su hija Anna Ferrer emulan el cuadro 'Las Mozas asomadas' del pintor sevillano Bartolomé Murillo.

David Bisbal prepara su nuevo 'hit' View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) El cantante almeriense está trabajando a tope en Semana Santa para que su próximo tema 'Se nos rompió el amor' sea todo un éxito como todos las canciones que saca a la luz. A pesar de que le hubiese gustado seguir disfrutando de su tierra junto a su familia se ha vuelto a la capital para preparar su nuevo 'hit'.

Shaila Dúrcal recuerda a su padre View this post on Instagram A post shared by Shaila Dúrcal (@shailadurcal) La cantante ha querido tener un especial recuerdo a su progenitor 'Junior' cuando se cumplen 8 años de su fallecimiento.

Manuela Vellés ansiosa por estrenas 'Culpa' View this post on Instagram A post shared by Manuela Vellés (@manuelavelles) "De esta pinta subía yo las montañas 🏔🙋‍♀️CULPA nace de las ganas de hacer cine, del amor, de la entrega, del compañerismo, de la ilusión. De esta gentecilla que veis en las fotos, que éramos pocos pero parecíamos muchos 🤣.Ya está el tráiler disponible (en mi bio) para que vuestros ojos lo vean.¡Estrenamos en cines el día 6 de Mayo! Y después estará @enfilmin Epa.", ha escrito la actriz junto a estas imágenes.

Sofía Suescun luce tipazo en bikni View this post on Instagram A post shared by SOFIA💫 (@sofia_suescun) Aunque ella ha sido de los famosos que no se han escapado esta Semana Santa. La joven ha decidido quedarse en su recién estrenado chalet en el que está disfrutando del buen tiempo de la capital.

Ana Boyer comparte el regalo de Tamara Falcó a su hijo View this post on Instagram A post shared by Ana Boyer Preysler (@anaboyer) La joven ha querido compartir a través de sus redes sociales el regalo más especial que su hermana Tamara Falcó ha hecho a su hijo pequeño Mateo, una cocina para que el pequeño siga los pasos de su tía Tami. "Siguiendo los pasos de su tía Tami ♥️ #MateoCocinero, son las palabras con las que Ana ha acompañado la tierna imagen.

Laura Matamoros luce tipazo al sol View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) La hija de Kiko Matamoros se ha escapado a Estepona donde se encuentra disfrutando del buen tiempo junto a sus dos hijos, Mati y Benji y con un nutrido grupo de amigas entre las que se encuentra Marta Castro, exmujer de Fonsi Nieto. Laura ha compartido unas imágenes en las que le vemos luciendo cuerpazo al sol.

Jordi Sánchez celebra la llegada de las vacaciones View this post on Instagram A post shared by Jordi Sanchez Zaragoza (@jordisanchez_actor) El actor ha compartido una imagen en la que se le ve muy concentrado y agradecido por la llegada de las vacaciones de Semana Santa con una fotografía de un gesto muy común en su personaje Antonio Recio.

View this post on Instagram A post shared by CLAUDIA OSBORNE | Life Coach (@clo_osborne) La hija pequeña de Bertín Osborne ha querido compartir a través de sus redes sociales siete reflexiones que ha hecho ella durante su primer embarazo, que aún se encuentra en su segundo trimestre, pero que ya le ha dejado unas cuantas lecciones.

Shakira y su pasión por el surf View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira) La cantante colombiana ha compartido una imagen en la que se ve con su neopreno puesto frente al mar y al lado de una tabla de surf, dispuesta a coger olas. "Viento, lluvia y agua a 14 grados. Vocación o masoquismo? Wind, rain and 14 degree water. Vocation or masochism?", ha escrito la artista junto a la imagen.

Iker Casillas lo da todo en su pueblo View this post on Instagram A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) El exmarido de Sara Carbonero ha compartido una imagen en la que le podemos ver barriendo en un local de su pueblo o lo que parece un almacén. "Menos glamour que otras veces pero la misma clase", son las palabras que Iker ha utilizado para describir la imagen más insólita.

Eduardo Navarrete recuerda su "gamberrada" mientras graba 'MasterChef Celebrity' View this post on Instagram A post shared by Eduardo Navarrete (@eduardonavarreteoficial) El diseñador ha compartido un vídeo en el que ha recordado la "gamberrada" que realizó en uno de los exteriores de la grabación de 'MasterChef Celebrity'.

Nuria Marín recuerda su beso con Kiko Hernández Instagram La colaboradora ha querido celebrar el día del beso recordando el que se dio con Kiko Hernández, y es que parece que terminó dejándole huella.

Así arranca las vacaciones Marta López View this post on Instagram A post shared by Marta López (@martalopeztv) La colaboradora ha confesado que se ha llevado las maletas al trabajo para "salir corriendo" en cuanto termine y poder disfrutar de unos días en la playa.

Oriana Marzoli muestra al "amor de su vida" View this post on Instagram A post shared by ORIANA MARZOLI 🦋 (@orianagonzalezmarzoli) La 'influencer' ha compartido varias instantáneas con su perrito, Coco, para dejar claro que él es el verdadero amor de su vida, y es que ambos son inseparables.

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche demuestran su "amor por la comida" View this post on Instagram A post shared by Dabiz Muñoz (@dabizdiverxo) El cocinero ha compartido una publicación en la que confiesa que él y Cristina Pedroche han sido capaces de comerse hasta 7 platos de ramen para probar diferentes tipos.

Risto Mejide y su romántica felicitación a Laura Escanes View this post on Instagram A post shared by Risto Mejide (@ristomejide) Laura Escanes cumple 26 años y su marido no ha querido perder la oportunidad de dedicarle unas bonitas palabras con las que deja claro lo especial que es para él. "Es una luchadora como pocas he conocido", ha indicado.

Laura Matamoros se despide de su padre Laura Matamoros Instagram 'Supervivientes 2022' está a punto de empezar, y los concursantes han empezado ya a despedirse de sus familiares y amigos mientras "disfrutan" de su aislamiento para evitar contagios de covid antes de irse a Honduras. Ha sido Laura Matamoros la que ha querido subir una captura de la videollamada que ha tenido con su padre, en la que le ha deseado lo mejor y esperando que aguante todo lo que pueda.

Violeta Mangriñán cree que es "mala madre" Violeta Mangriñán Instagram Gala, la hija que Violeta va a tener este verano con Fabio Colloricchio, aún no ha nacido, pero eso no ha impedido que la influencer tenga ya síndrome de mala madre: ella está viendo que muchas chicas, estando de 6 ó 7 meses como ella, ya tienen organizada la vida de su bebé, mientras que ella aún no tiene prácticamente ni carrito. No te preocupes, Violeta... ¡todo a su tiempo!

Mar Flores, estupenda a los 52 años View this post on Instagram A post shared by Mar Flores (@marflores_mar) Mar Flores es como el buen vino: cada año que pasa está más estupenda, y sólo hay que ver la última foto que ha compartido en sus redes sociales: pocas mujeres a su edad se atreven con sujetador y minifalda... ¡ole por ella!

Hugh Jackman, de aniversario View this post on Instagram A post shared by @thehughjackman Muchos dirán que no pegan, o que él es demasiado guapo para tener pareja, pero eso al actor que encarna a Lobezno le da igual: sigue tan enamorado como el primer día de su mujer, Deborra-Lee Furness, con la que ha celebrado ahora 26 años de matrimonio: "Hoy celebro 26 años de casado con mi extraordinaria mujer. CAda día está lleno con risas, alegría y backgammon!!!! Deb, iluminas mi vida. Te quiero con todo mi corazón". ¡Qué bonito! Por cierto, a la celebración del aniversario de los 26 años se llama 'Bodas de Rosas'.

Lorena Gómez cumple años View this post on Instagram A post shared by Lorena Gómez (@lorenagomez_) Este 12 de abril es día de celebraciones, y es que Lorena Gómez se ha plantado en los 36 años muy feliz. No hay más que leer la preciosa reflexión que ha hecho junto a su foto. ¡Felicidades, Lorena!

Juan Betancourt no tiene lado malo View this post on Instagram A post shared by Juan Betancourt (@juanbetancourtt) Dicen que todos tenemos un lado bueno y un lado malo para las fotos, pero el modelo, y concursante de 'El Desafío', está estupendo le mires por donde le mires... ¡Menudo cuerpazo!

Soraya Arnelas estrena single View this post on Instagram A post shared by SORAYA ARNELAS (@soraya82) La cantante llevaba un tiempo trabajando en un nuevo proyecto mientras ejercía de mamá de las pequeñas Manuela y Olivia -que nació el pasado 27 de octubre-, y ahora por fin ve la luz: su nuevo tema se llamará 'Te quiero a ti', del que ya ultima también el videoclip, y está deseando que sus seguidores lo vean. ¡Qué ganas!

Sara Sálamo comparte el mejor regalo de su hijo View this post on Instagram A post shared by Sara Sálamo (@sarasalamo) La actriz Sara Sálamo está en una nube con sus pequeños Theo y Piero, y ahora que el mayor ha empezado, a sus casi 3 añitos, a dibujar, ha querido compartir el regalo que le ha hecho su hijo mayor, que parece que le va a salir artista... y parece muy interesado en el surrealismo, a juzgar por sus trazos muy al estilo de Dalí. ¡Qué mono!

Alejandra Rubio, ¿pensando en compromiso y boda con Carlos Agüera? Alejandra Rubio Instagram La colaboradora e influencer podría estar a un paso del altar, y todo a juzgar por esta imagen de dos alianzas de oro que ha publicado en Instagram, mencionando a su novio junto a un corazón negro. De momento, ambos se han limitado a postear la imagen en sus respectivas redes sociales, pero no han dado más explicaciones. ¿Estamos al borde de una nueva boda celebritera? De momento, parece que todo queda en familia porque, de casarse, está claro que los anillos corren a cuenta de la joyería familiar del novio...

Laura Escanes vuelve a escribir Laura Escanes Instagram Cualquiera que siga a Laura Escanes en sus redes sociales sabe que una de sus pasiones es la escritura, y tras publicar un libro en 2018, parece que el 2022 es un año de inspiración para ella, porque ha anunciado que vuelve a escribir. Su primer libro, 'Piel de letra', fue muy bienvenido. ¿Repetirá el éxito?

Risto impresiona con su biblioteca View this post on Instagram A post shared by Risto Mejide (@ristomejide) Y de libros parece que va la cosa, porque Risto ha dejado a muchos con la boca abierta este lunes al publicar una foto de su inmensa biblioteca. Algunas, como la presentadora Toñi Moreno, han puesto en los comentarios que sería un "sueño" tener algo así en su casa. Esperemos que encuentre un hueco privilegiado para el próximo libro de su chica...

Tamara Gorro encuentra un remanso de paz View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) Con la situación persona que está viviendo Tamara Gorro, es importante para ella encontrar paz cada día para poder relajarse y vivir tranquila consigo misma, y el lugar que ha hallado lo ha querido compartir con sus 2 millones de seguidores: un misterioso lugar en Valencia cerca del mar. ¡Qué bonito!

Rafa y Carmen, de 'Secret Story', hacen su primera escapada juntos View this post on Instagram A post shared by 𝗖𝗔𝗥𝗠𝗘𝗡 𝗡𝗔𝗗𝗔𝗟𝗘𝗦 💕 (@carmen.ndls) No sabemos si lo de estos dos será también un rinconcito de paz, pero está claro que la relación de Carmen y Rafa avanza también fuera de la casa de 'Secret Story'. Estos días han estado en tierras manchegas, tal y como han publicado...

Kiki Morente, apasionado de la Semana Santa View this post on Instagram A post shared by KIKI MORENTE (@kiki_morente) Estos días en los que la Semana Santa ha vuelto a nuestras vidas los famosos también están planeando escapadas, y uno de ellos parece ser Kiki Morente, que ha compartido una reflexión sobre estos días en los que se siente muy conectado a su infancia, en la que vivía la pasión de Cristo muy intensamente. "Aún tengo esa ilusión", ha confesado.

Adara Molinero y su truco para estar bronceada todo el año Adara Molinero Instagram La influencer y ex gran hermana está encantada con el bronceado artificial que se ha hecho: ella se ve estupenda, y lo más importante: la piel no sufre ni se achichara con rayos UVa. Además, se va con los lavados. ¡La mejor forma de estar morena y guapa todo el año!

Marta Peñate adelante algunos modelitos de 'Supervivientes' Marta Peñate Instagram La ex gran hermana será una de las concursantes de 'Supervivientes 2022', y ya está haciendo la maleta para marcharse a Honduras, en la que no sabemos si querrá hacerle la competencia a Lara Álvarez, pero desde luego va a apostar por bikinazos como este y otro muy similar en azul. Por cierto, truco para primerizos: lleva varias tallas, que con la pérdida de kilos ¡luego alguno se pierde en el mar!

