Risto Mejide sufre un cruel ataque en Sant Jordi View this post on Instagram A post shared by Risto Mejide (@ristomejide) El escritor ha compartido unas imágenes en las que muestra el cruel sabotaje del que ha sido víctima en uno de los días más importantes para los amantes de la lectura, Sant Jordi. "A estas alturas, después de tantos años disfrutando de este día, sufrir un sabotaje por parte de un idiota no va a arruinarnos Sant Jordi. Siete años después, que tengamos que seguir aguantando a estos imbéciles es para hacérselo mirar. Es el día de los lectores, y con ellos pienso celebrar el día. Y tú, a quien se haya tomado esta molestia, entiendo que la rabia, la mediocridad y la envidia te han llevado a hacer el ridículo de esta forma. Me das lástima, sobre todo por lo cobarde que has demostrado ser. Os espero en la caseta. Feliz Sant Jordi2, ha escrito el escritor después de encontrarse en varios de sus ejemplares unas notas en las que se podía leer: "¿Ella es muy madura para su edad? ¿O tú muy pedófilo para la tuya?".

Carla Pereyra comparte un trocito de su escapada View this post on Instagram A post shared by CARLA PEREYRA (@carla.pereyra15) El 'Cholo' Simeone y su mujer Carla Pereyra se han escapado a la capital marroquí donde están disfrutando de unas agradables vacaciones junto a sus hijas. "Amor", escribe la joven junto a esta imagen con su marido.

View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) La cantante ha compartido una tierna imagen de su infancia en la que aparece con una batita blanca, sentada con un libro entre sus manos. "Adoro los libros. Son grandes compañeros de vida", escribía junto a la instantánea.

Kim Kamdashian presume de hermanas View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian) La influencer ha compartido una imagen junto a su hermana Khloe y su madre Kris Jenner, que parece una hermana más de las Kardashian.

View this post on Instagram A post shared by Juan (@juandelval) El marido de Nuria Roca ha compartido en su cuenta de Instagram una interesante reflexión sobre la monarquía y la religión, en la que no ha dudado en calificarse como ateo y republicano después de las críticas que ha recibido por haber acudido a una almuerzo con los Reyes.Algo que para él no tiene nada que ver con el respeto que pueda sentir por los creyentes y por la monarquía. "Sí, soy republicano y sí, respeto profundamente al Rey Felipe VI porque es el Jefe del Estado de mi país", comienza explicando Juan del Val.El escritor continua su alegando explicando que también es ateo. "sí, soy ateo y sí, respeto profundamente a los creyentes y a sus creencias. ¿Es tan difícil de entender? Los Reyes me invitan a una recepción y acudo. Del mismo modo que voy a la iglesia cuando me invitan a una boda, a un bautizo y a un funeral. Por respeto (y porque me da la gana, claro)".El colaborador de 'El Hormiguero' zanja su reflexión de manera contundente sobre el color de su corbata, que también ha sido cuestionado, "no, no me puse una corbata verde como 'guiño' al Rey, aunque podría haberlo hecho y sí, podría haberme puesto una corbata morada sin ser un 'guiño' al republicanismo, aunque también podría haberlo hecho. El sectarismo es un síntoma de la estupidez; el respeto lo es de la inteligencia".

Anita Matamoros se lo pasa 'pipa' en la nieve View this post on Instagram A post shared by ANITA (@anitamg) Ajena a la participación de su padre en 'Supervivientes', la joven se encuentra disfrutando de unos días en la nieve. Las últimas bajadas de la temporada antes de dar la bienvenida a la época de bikinis.

View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) La canción que el cantante ha dedicado a su madre se está convirtiendo en todo un éxito. "Se nos rompió el amor" se posiciona como uno de los grandes éxitos musicales de la temporada.

Eva González se pone flamenca para al feria de su pueblo View this post on Instagram A post shared by Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial) La presentadora de 'La Voz' ha compartido una imagen en la que aparece vestida de flamenca para la feria de su pueblo y cita una canción del arrebato.

La reflexión de Sara Carbonero sobre Malú View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) La periodista ha compartido una imagen de su entrevista con la artista y solo ha tenido palabras de admiración para ella.

Pilar Rubio, orgullosa de su chico View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio) La colaboradora ha mostrado lo feliz que se siente al ver a su chico contento haciendo lo que más le gusta: jugar al fútbol.

La petición de Marta López Álamo a sus seguidores Instagram La 'influencer' ya ha comenzado a mostrarle todo su apoyo a Kiko Matamoros en su nueva aventura en 'Supervivientes' y ha aprovechado para pedir a todos sus seguidores para que voten que vaya a la mejor playa, ya que es consciente que los primeros días son fundamentales.

Yoli y Jorge terminan a 'tartazo limpio' View this post on Instagram A post shared by Y♡landa (@loveyolii_) La pareja ha aprovechado todos las "propuestas que les mandaron sus haters" para hacer un vídeo que ha terminado con ellos dos 'a tartazo limpio".

Rosa López: así es su rutina por la mañana View this post on Instagram A post shared by Rosa López (@rosalopezoficial) La cantante ha desvelado cómo afronta ella sus mañanas, dejando claro cuáles son los pequeños momentos que le hacen disfrutar.

Mario Vaquerizo, orgulloso de participar en el ciclo 'Con voz de mujer' View this post on Instagram A post shared by Mario (@mariovaquerizooficial) El marido de Alaska ha confesado que no puede estar más orgulloso de volver a formar parte del ciclo 'Con voz de mujer'.

Lydia Bosch y su sorprendente cambio físico View this post on Instagram A post shared by Lydia Bosch (@lydiabosch) La actriz ha sorprendido a sus seguidores mostrando lo mucho que ha decidido cortarse el pelo. Una decisión que ha tomado para "sanearlo y darle más rollo" después de que debido al coronavirus y un tiempo de estrés, el pelo comenzase a caerle de forma preocupante por estar muy debilitado.

Ana María Aldón muestra su rutina de belleza View this post on Instagram A post shared by 𝐀𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐥𝐝𝐨𝐧 (@anamariaaldon) La mujer de Ortega Cano se ha convertido en una auténtica 'influencer' y ahora no ha dudado en compartir con todos sus seguidores la rutina de belleza que realiza para tener una piel sana y conseguir un aspecto más "joven, terso y luminoso".

Marta Castro disfruta del buen tiempo View this post on Instagram A post shared by Marta Castro (@martacastro84) La Semana Santa ha traído muchas vacaciones y muy buen tiempo, y algunas, como Marta Castro, lo han aprovechado para empezar a sacar los bikinis, como ha hecho también Cristina Porta. Este está siendo un tiempo de adaptación para ella tras su separación de Fonsi Nieto a principios de año, pero salta a la vista que está estupendamente...

Cristina Porta, la más sexy View this post on Instagram A post shared by Cristina Porta Acosta (@cristiporta) No importa que en algunas zonas de España esté nevando y que el viento, la lluvia y el granizo sean nuestros compañeros estos días: Cristina Porta se ha propuesto subir las temperaturas ella solita posando así de sexy, como una diva de los años 50, con su bañador con estampado de leopardo y sus maxigafas. ¿Se puede estar más cañona?

Marta López Álamo se acostumbra a su vida sin Kiko Marta López Álamo Instagram Kiko Matamoros ya ha aterrizado en Honduras para someterse a uno de los realities más duros de la tele: 'Supervivientes', y su chica, Marta López, se ha quedado en Madrid intentando acostumbrarse a estar de nuevo "soltera". ¿Uno de sus primeros planes? Ir al cine, y además a todo lujo, con asientos reclinables y camarero propio. Pues ni tan mal así, ¿no?

Roberto Leal, de celebración View this post on Instagram A post shared by Roberto Leal (@robertolealg) El presentador no podía olvidarse de celebrar su décimo aniversario junto a su mujer, y ahora, 10 años después de empezar su nueva vida juntos, no pueden estar más felices y unidos con dos pequeños churumbeles que les alegran la existencia. ¡Felicidades, pareja!

Juan del Val retoma su rutina View this post on Instagram A post shared by Juan (@juandelval) Éstos no están siendo días fáciles para el marido de Nuria Roca, que acaba de perder a uno de sus mejores amigos víctima de un cáncer, pero este miércoles ha decidido levantarse con ánimo y con ganas de comerse el mundo. ¡Así se habla, Juan!

Arturo Valls, 'perdido' en el Amazonas View this post on Instagram A post shared by Arturo Valls (@arturovallsofficial) Aunque parezca un presentador acomodado, a Arturo Valls le va la marcha, y no ha dudado ni un momento en decir 'sí' a este proyecto, en el que básicamente se le pedía que se perdiera por el Amazonas. Él encantado, claro. Así de feliz ha compartido algunos de los mejores momentos de su viaje.

Leticia Dolera, la más bella al natural View this post on Instagram A post shared by LeticiaDolera (@leticiadoleraoficial) A veces parece que sólo alabamos a nuestras estrellas cuando aparecen divinas en una alfombra roja arregladísimas, pero algunas como Leticia Dolera demuestran que con la cara lavada, una sudadera y el pelo loquísimo también se puede posar estupenda para Instagram. ¡Bellezón!

Íker Casillas luce músculos View this post on Instagram A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) Parece que las torrijas de Semana Santa no han hecho estragos en el cuerpo del exfutbolista, que sigue luciendo tipín a sus 40 años (cumplirá 41 en sólo un mes), y aunque él sabe que no es el más musculado, como él mismo dice, está dispuesto a cuidar ese templo que es su cuerpo. Eso sí, no se ha librado del cachondeo de algunos de sus amigos, como el entrenador Michel González con su "pero chico que te vas a hacer daño"; el ex futbolista Luis Codina con su comentario de "Hasta esa foto, no habías tocado una mancuerna en tu vida, hulio… 😂😂😂" o el jugador del Algeciras Alberto Bueno con su "No me hagas reír…😂". ¡Está claro que los buenos amigos son los que se meten contigo con amor!

Steisy muestra su pena al tener que despedirse de su padre View this post on Instagram A post shared by Patricia Steisy (@steisy_patricia) Tras dos años sin poder verse, la 'influencer' se ha reencontrado durante unos días con su padre. Sin embargo, ya ha llegado el momento de decirle adiós, una situación que ha hecho que se ponga nostálgica.

Laura Matamoros: la razón por la que se separa de sus hijos Instagram La hija de Kiko Matamoros tiene que poner rumbo a Nueva York por motivos laborales, una situación que ha provocado que durante unos días tenga que estar comunicándose con sus pequeños por videollamada.

Así celebró Victoria Beckham su gran cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) La empresaria tuvo una gran fiesta para celebrar su cumpleaños, donde estuvo rodeada de todos sus amigos y familiares, a los que les ha agradecido el día tan especial que compartieron con ella.

Hiba Abouk, siempre apoyando a su chico Instagram La actriz ha compartido una instantánea mostrando cómo apoya a su pareja desde las gradas, y es que tiene claro que siempre estará con él para darle ánimos.

Boris Izaguirre vuelve a la rutina View this post on Instagram A post shared by borisizaguirre (@borisizaguirre) Tras pasar unos días ingresado en el hospital para ser intervenido de un problema cardiovascular grave, el presentador ya se encuentra en casa y trabajando, una gran noticia que ha compartido con todos sus seguidores.

Sofía Suescun sufre una dura pérdida Instagram Tras trece años junto a él, ganadora de 'GH' ha tenido que decir adiós a su perro Yako. Sin duda, una dura pérdida para ella que está intentando asimilar, y es que son muchos los momentos y recuerdos que tiene junto a él.

Violeta y Fabio, 3 años de amor View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) Aunque pocos apostaban por su relación, Fabio y Violeta han demostrado que lo suyo es amor de verdad. A punto de ser papás, los ex supervivientes han celebrado sus 3 años de relación este 18 de abril, y Violeta ha querido mostrar su lado más romántico con un bonito mensaje a su churri. ¡Qué monos!

Candela Serrat y Dani Muriel, otra pareja de aniversario View this post on Instagram A post shared by Dani Muriel (@danimuriel) Los dos actores también están de celebración, pero ellos van ya por los 6 años de relación. ¿Quién se lo iba a decir? Así de "empalagosos", como ha dicho su amigo el también actor Álex Adrover, se han mostrado este lunes para gritar a los cuatro vientos lo mucho que se quieren.

Nuria Fergó, de cumpleaños View this post on Instagram A post shared by NURIA FERGÓ (@nuria_fergo) Empezó con sólo 22 añitos su carrera en 'Operación Triunfo', siendo de las más jóvenes de su edición, pero de eso ha pasado ya mucho, y su vida cambió, con aquello, para siempre. Ahora, a sus 43 años, es toda una mujer hecha y derecha que sabe lo que quiere y lo que no. Además, ¿qué más da cumplir años cuando se llevan así de bien? "Estoy con mil sueños, mil planes y mil ganas de vida", ha escrito. ¡Pues adelante! ¡Felicidades!

Alessandro Lequio muestra sus años mozos de karateka View this post on Instagram A post shared by Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr) No se puede negar que Alessandro Lequio era todo un bombón en su juventud, así que normal que las trajera a todas locas, siendo además un amante del deporte, como el karate, tal y como muestra en esta imagen que ha compartido. Y lo que tampoco se puede negar es el gran parecido que compartía con su hijo Aless...

Adriana Lima ya conoce el sexo de su bebé View this post on Instagram A post shared by Adriana Lima (@adrianalima) La modelo brasileña estaba deseosa por saber si iba a tener un niño o una niña, y ahora, por fin, lo ha sabido gracias a una fiesta de 'gender reveal', que cada vez están más de moda. La top espera junto a su chico, Andre Lemmers, tras anunciar el embarazo el pasado mes de febrero, un niño. Ahora ya sólo falta que nos cuente el nombre que ha elegido... Aquí, de hecho, le dejamos una lista de 30 nombres ingleses de lo más bonitos, por si le sirve de inspiración...

Íker Casillas, a dieta View this post on Instagram A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) En esta Semana Santa a muchos se nos ha ido la mano con la comida (sí, lo confesamos), e Íker Casillas no ha sido menos. Ha disfrutado como un niño de las vacaciones, pero con el regreso a casa toca ponerse a plan para lucir figurín este verano...

Rita Ora tiene nueva mascota View this post on Instagram A post shared by RITA ORA (@ritaora) La cantante no ha podido evitar presumir de su nueva perrita, llamada Honey ('Miel'), a la que ha adoptado. Una preciosa cachorrita de ojos claros con la que a la artista se le cae la baba. Normal. ¡Menuda monada!

Alexia Rivas, nostálgica con su perrita Mora View this post on Instagram A post shared by ALEXIA RIVAS SERRANO (@alexiaarivas) Y de perras iba la cosa este lunes, porque si Rita Ora anunciaba la adopción de Honey, la colaboradora Alexia Rivas ha contado la historia de su perrita Mora, a la que adoptó cuando llegó a Madrid mientras estudiaba, pero con ese tamaño no podía tenerla en un pequeño piso de la capital... así que con mucho dolor se la tuvo que dar a su padre. Ahora, es mucho más feliz corriendo por el campo, y aunque Alexia le echa de menos, es feliz porque sabe que ella también lo está.

