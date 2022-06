Rosalía, ¿comprometida con Rauw Alejandro? View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt) La cantante española podría haberse comprometido con su novio, el cantante puertoriqueño. Así lo afirman varios medios después de las románticas vacaciones en Santorini en la que ella parece luciendo un anillo que podría ser de compromiso.

Los nominados de esta semana View this post on Instagram A post shared by Supervivientes (@supervivientestv) Esta semana la sobrina de Isabel Pantoja vuelve a estar nominada. Esta vez comparte nominación con Alejandro, Mariana y Tania.

Mayka y Alejandro consolidan su relación View this post on Instagram A post shared by M A Y K A🖤 (@maii_rg) La concursante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido una imagen en la que se ve lo consolidada que está su relación con Alejandra, llegando incluso a acudir a una boda juntos.

El 'mood' de Chanel View this post on Instagram A post shared by Chanel Terrero (@chanelterrero) Tras su éxito en Eurovisión, la cantante ha compartido una imagen en la que se puede ver lo que se encuentra haciendo estos días durante sus vacaciones: dormir y comer. ¿Qué mejor?

Twitter "¡Deseamos a Lilibet un muy feliz primer cumpleaños!", reza la cuenta oficial de la Reina, junto al emoticono de un globo. Un mensaje sencillo y conciso para el que solo ha utilizado la red social Twitter para felicitar a la benjamina de los duques de Sussex.

Rosa López entrena con Roberto Leal Instagram La cantante ha compartido una instantánea junto a Roberto Leal mostrando cómo se ponen en forma juntos en el gimnasio.

Violeta Mangriñan presume de barriga View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) Violeta está cada vez más cerca de dar a luz y ahora ha compartido unas instantáneas que muestran lo mucho que le ha crecido la barriga.

Laura Matamoros y su bonito mensaje a su padre Instagram La 'influencer' ha confesado que tanto ella como el resto de su familia echan mucho de menos a Kiko Matamoros. Sin embargo, tiene claro que su padre todavía tiene mucho que dar en 'Supervivientes'.

Maxi Iglesias y su tierna instantánea de pequeño View this post on Instagram A post shared by Maxi Iglesias (@maxi_iglesias) El actor ha compartido una tierna instantánea de cuando era chico para demostrar que los sueños se cumplen, y es que continúa teniendo una gran afición por los coches.

Jesús Vázquez celebra la renovación de su contrato View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) El presentador ha renovado un año más su contrato con Mediaset, una noticia que le ha dado una gran alegría y que ha hecho que quiera repasar los 32 años que lleva en esta cadena.

Alba Carrillo: su talento oculto View this post on Instagram A post shared by Alba Carrillo (@albacarrillooficial) La colaboradora ha mostrado a través de sus redes sociales uno de sus grandes talentos ocultos: hacer y bautizar figuras de animalitos. De hecho, ha confesado que uno de sus grandes objetivos es conseguir que todos sus amigos tengan uno hecho por ella.

Irene Rosales, mosqueada, prueba que no retoca sus fotos Irene Rosales Instagram La modelo tiene un tipazo, y todos lo sabemos, pero eso parece no ser suficiente para algunos de sus 'haters', que creen que retoca sus fotos. Ella misma ha demostrado que lo único que hace es iluminar las imágenes que postea y jugar con los tonos para que se vean mejor. ¡Ay, cuánta envidia...!

El 'placer' mañanero de Ángel Llàcer View this post on Instagram A post shared by Àngel Llàcer (@angelllacer_oficial) Puede que algunos disfruten por las mañanas con el desayuno, otros leyendo la prensa, otros saliendo a hacer deporte... pero Llàcer, en su singularidad, disfruta mucho cortando el césped de su casa. Oye, sobre gustos no hay nada escrito...

Carme Chaparro se convierte en 'mamá'... perruna View this post on Instagram A post shared by Carme Chaparro (@carmechaparro) Muy cierto es lo que dice la periodista Carme Chaparro sobre las mascotas, y en concreto sobre los perros: "Hasta que no tienes uno en la familia, no sabes el amor que pueden darte y que puedes sentir por ellos". Ahora ella también es 'mamá' perruna de un caniche toy que se llama Bitter. ¡Qué monada!

Pilar Rubio cumple un sueño View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio) La colaboradora de 'El hormiguero' es muy rockera, y eso es sabido por todos, así que, por supuesto, no podía faltar a la última visita que hicieron los Rolling Stones a nuestro país. Otra cuestión es que este concierto haya sido en el Wanda Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid. ¿Le habrá salido urticaria a Sergio Ramos...?

Hilaria Baldwin se lleva un susto con su hijo View this post on Instagram A post shared by Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) La escritora no gana para sustos. Después del drama de su marido, Alec Baldwin, que fue acusado de matar a una compañera por accidente en el set de rodaje de la película 'Rust', ahora ha vivido un momento muy tenso por una reacción alérgica de su hijo Eduardo, con el que ha tenido que salir corriendo al hospital, un episodio que le ha llenado de miedo el cuerpo, pero ahora que todo ha pasado se ha quedado más relajada, y ha recomendado a sus seguidores tener un inyector de epinefrina y saber usarlo para casos extremos de alergias como la suya, que pueden tener un desenlace fatal. ¡Qué susto!



Ana de Armas se relaja en Italia View this post on Instagram A post shared by A N A D E A R M A S (@ana_d_armas) La actriz lleva meses sin parar de trabajar, así que ha pillado las vacaciones con muchas ganas, y el destino elegido ha sido 'la bella Italia'. En las fotos no posa sola: se ve la pierna de un misterioso chico en una de las fotos de su carrusel, y que algunos desde el año pasado apuntan a que podría ser Paul Boukadakis, el vicepresidente de la red social de ligoteo Tinder, con el que se dejó ver por las calles de Los Ángeles muy cariñosa de la mano.

Leona Lewis celebra su 'baby sprinkles' View this post on Instagram A post shared by 𝓁𝑒𝑜𝓃𝒶 𝓁𝑒𝓌𝒾𝓈 🎵 (@leonalewis) En la recta final de su embarazo, Leona Lewis ha decidido realizar una 'baby sprinkles', que es una especie de 'baby shower' pero para madres que quieren una fiesta más discreta.

Dulceida recupera un posado que hacía mucho que no retrataba View this post on Instagram A post shared by Aida Domenech (@dulceida) La 'influencer' ha confesado que llevaba mucho sin tener una fotografía con este posado en bikini y no ha dudado en volver a recuperarle recordando algunas fotografías del pasado.

Alexia Rivas recuerda a su abuelo Instagram La colaboradora ha compartido un emotivo mensaje a través de sus redes sociales con el que recuerda lo especial que era para ella su abuelo, que ha explicado que "se fue antes de tiempo con la pandemia".

La sensual fotografía de Blanca Suárez View this post on Instagram A post shared by Blanca Suárez (@blanca_suarez) La actriz ha compartido una sensual fotografía en la que se le ve reflejada en un espejo mientras disfruta de un merecido descanso.

La tierna instantánea del hijo de Ana Boyer View this post on Instagram A post shared by Ana Boyer Preysler (@anaboyer) La hermana de Tamara Falcó ha compartido una tierna instantánea donde se ve a su pequeño disfrutar de unas impresionantes vistas mirando el mar.

Ion Aramendi dedica unas bonitas palabras a su hermano Instagram "Mi hermano IÑIGO. LE ADMIRO INFINITO, ojalá tuviera un ápice de su fuerza porque sería invencible, pero él jamás hace alarde de nada, nunca, ojalá más personas fueran como es él, el mundo sería infinitamente mejor. Hoy es un día para visibilizar y conocer mejor esta enfermedad, la ESCLEROSIS MULTIPLE, por eso mi pequeño homenaje a una de las personas más valientes y fuertes que conozco, mi hermano. Te quiero IÑIGO", ha escrito a través de sus redes sociales. Un bonito mensaje con el que deja claro lo mucho que le quiere.

Violeta Mangriñán ¿cuántos kilos ha engordado en el embarazo? @violeta_mangrinyan Instagram La novia de Fabio Colloricchio cuenta los días para conocer a su pequeña Gala y ha querido responder a la curiosidad de sus seguidores respondiendo algunas de sus preguntas como en qué semana de gestación está o cómo lleva el baby shower. Entre las cuestiones, ha revelado que ha engordado 7 kilos en 31 semanas de gestación.

Víctor Elías 'se come' a Ana Guerra @anaguerramusic Instagram La relación de la pareja de músicos va viento en popa y a todo vela y comparten planes personales y profesionales. El pasado domingo, compartieron mimos en su casa.

Javier Ambrossi y Rossy de Palma se llevan un disgusto @soyambrossi Instagram Los actores regresaban a Madrid del festival de Cannes cuando se encontraron una sorpresa al ir a recoger su equipaje ¡les habían perdido las maletas!

Olga Moreno tiene un mensaje para Marta López View this post on Instagram A post shared by @olgamorenooficial Se hicieron inseparables en 'Supervivientes 2021' y el plató de 'Conexión Honduras' las ha vuelto a unir. La ex de Antonio David Flores le envió un mensaje a su amiga con 'invitado sorpresa', Ion Aramendi que se 'coló' en su foto.

Carlos Latre, en buena compañía View this post on Instagram A post shared by Carlos Latre (@carloslatre) El humorista llevó su espectáculo 'One Man Show' a Málaga y allí tuvo dos espectadores de excepción: Antonio Banderas y el chef Dani García.

Samanta Villar recupera la sonrisa View this post on Instagram A post shared by Samanta Villar (@samantavillar) La presentadora ha querido revelar que, poco a poco, recupera la sonrisa que le habían quitado dos años de pandemia. ¿A vosotros también os pasa?

Beatriz Rico desvela su dura experiencia en Jerusalén View this post on Instagram A post shared by Beatriz Rico (@beatriz_rico_oficial) La actriz y su marido pasan unos días de vacaciones y, durante su visita a Jerusalén, se llevaron un susto al ser testigos de una agresión por parte del ejército a un joven palestino.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

