Leo Messi comparte cama con 'otra' y continúa haciendo historia en Instagram. Y es que tras la victoria de Argentina en el Mundial de Fútbol de Qatar, las imágenes del futbolista en esta red social acumulan 'me gustas' sin parar. Si la foto de Messi tras conseguir la victoria frente a Francia y convertirse en campeón del mundo es la imagen con más likes de la historia de Instagram, con más de 68 millones de 'me gusta', ahora su foto compartiendo cama con 'otra' también se ha hecho viral. Pero su mujer, Antonella Roccuzzo puede estar tranquila porque su compañía no es otra que la de la Copa del Mundo. Incluso su esposa le deseó unos buenísimos días a su campeón.

Pero la foto de Leo Messi en buena compañía no es la única imagen que los famosos han compartido en sus redes sociales. Muchos de nuestros personajes favoritos ya se preparan para la Navidad y mientras Belén Esteban presume de decoración, Kiko Hernández lo hace de buena amiga y Jorge Cadaval de marido y visita a Estados Unidos para estar con su familia política.