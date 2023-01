View this post on Instagram

No sabemos si eso de estar como un roble será cosa de familia, pero está claro que 'El Cordobés' padre puede presumir de salud de hierro, porque si no no se enfrentaría a una vaquilla ¡a sus 86 años! Así de orgulloso se ha mostrado su hijo, que ha posteado el vídeo de su padre toreando tan ágil como siempre.