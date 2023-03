Puede que hayas oído a alguien decir: 'me encanta planchar', 'planchar me relaja'. Existe hasta un estudio, en el que más del 60% de los encuestados considera planchar un placer y la tarea perfecta para acabar con el estrés de su vida diaria. Al parecer, según los particiantes en esta encuesta, 'luchar' contra las arrugas de la ropa les distrae y así se concentran en otras cosas que no son sus problemas diarios. Es decir, que ven la plancha como una especie de meditación. Pero seamos sinceros, no todo el mundo piensa así y puede que tú pertenezcas al 30% de la población que recoge la ropa y la deja en la 'silla de la plancha'. Las camisas y pantalones nos mirán y nosotros las miramos a ellas. 'Mañana plancho sin falta', 'todavía no hay mucha ropa', 'Ya plancharé cuando me haga falta algo'... Y así vamos buscando excusas y van pasando las semanas hasta que la silla desaparece.

Planchar no es una tarea muy amena pero hay prendas que necesitan pasar por la pancha sí o sí. Así que te vamos a dar varios trucos que te ayudarán a ver la plancha de otra manera. ¿El primero de ellos? Hacerte con un buen centro de planchado y si está rebajado como este de Rowenta que hemos encontrado en las ofertas de primavera de Amazon, mejor que mejor. El nuevo Turbosteam de Rowenta tiene una difusión óptima del vapor y un deslizamiento impecable para lograr el equilibrio perfecto entre comodidad y resultados. Su modo eco te permitirá ahorrar hasta un 25% de energía en comparación con el ajuste máximo y su precisión es óptima, gracias a la diseño para acceder a las zonas más estrechas y difíciles como bordes, costuras y cuellos. Su precio ronda los 200 € pero durante 54 horas, sólo cuesta 165,90 €. Además, tiene más de un 55% de opiniones positivas.

Trucos para un planchado perfecto

Si planchar no es lo tuyo hay consejos que te ayudarán a hacer esta tarea más 'amena'. Como ya hemos dicho, lo primero es hacerte con un buen centro de planchado. Además hay otras recomendaciones que con las que seguirás odiando planchar (sí), pero por lo menos no harás un drama.