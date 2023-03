La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y cuando te enfrentas a cuidar la piel de un recién nacido es normal que te asalten mil y una dudas de cómo hacerlo (lo sé por experiencia). La superficie cutánea de un bebé es hasta diez veces más fina que la de un adulto y es más propensa a alergias e irritaciones. Pero no te preocupes porque cuidarla es tan fácil como seguir unos consejos básicos y usar los productos adecuados, como esta crema que AHORA ESTÁ REBAJADA y que, además, puede usar toda la familia.

A la hora de preparar el baño del bebé, procura que la temperatura de la bañera sea de unos 37º y que la temperatura ambiente ronde los 20ºC y 22ºC; seca su piel con delicadeza dando ligeros toquecitos para no irritar su piel y pon mucha atención a los pliegues; y, muy importante, la hidratación. Terminado el baño y con la piel sequita dale un suave masaje a tu bebé por todo el cuerpo con una loción hidratante, que le relajará y la crema cuidará de su piel. Si me preguntas cuál es mi crema favorita, lo tengo claro: la loción Hydra Bebé de Mustela, realizada con aguacate bio. Me la regalaron cuando nació mi hija y desde que la probé, la usamos toda la familia (y también la recomiendo cuándo invitan a alguien a un baby-shower y no sabe qué regalar).

Y parece que no soy la única a la que le encanta esta loción porque en Amazon, más de 8.000 personas le dan una valoración de cinco estrellas. La leche corporal Hydra Bebé hidrata de forma inmediata y duradera la piel infantil. Esta crema corporal con aguacate bio protege y refuerza la barrera cutánea del bebé, disminuyendo el riesgo de reacciones alérgicas. Uno de sus ingredientes principales es el aguacate biológico, cuyas propiedades refueran la producción de elementos clave, como proteínas y lípidos. Y también protege el capital celular de la piel inmadura de los niños pequeños, como un escudo de células cutáneas, con el fin de hacer frente a las agresiones externas.

A sus propiedades hay que sumar su textura fluida y su olor único (ese que cuando coges a un bebé dices 'qué bien huele') y que la convierte en un producto básico en la rutina de cuidados de toda la familia. "Aunque ya no es un bebé, lo seguimos usando en casa porque nos encanta su aroma y su hidratación sin dejar sensación grasa" y "He probado varias y sin duda la mejor. El aroma, la suavidad en la piel y el buen resultado de como luce la piel de mi bebe, merece la pena esta y no otras" son algunas de las reseñas que se pueden leer en Amazon, donde ahora tiene un 11% de descuento y cuesta solo 11,80 € el bote de 500ml.

Amazon Mustela Hydra Bebé Mustela amazon.es 13,26 € 11,80 € (11% de descuento) Comprar