Mahidevran pierde al bebé que esperaba y culpa a Hurrem de lo ocurrido: “Desde que llegaste a nuestras vidas, hemos perdido el favor de Alá. Eres una maldición, ojalá te muertas”. La mujer, enloquecida tras el aborto, golpea a la concubina hasta hacerle perder el conocimiento. Está a punto de desfigurarle el rostro por completo, mientras le exige que se despierta, para poder seguir golpeándola. En el avance de la semana de El Sultan, Solimán inicia una campaña militar contra Hungría, al mismo tiempo que Hurrem sufre la ira de Mahidevran y Hatice abre por fin su corazón

Solimán quiere que Hurrem se quede en su alcoba

La noticia de lo ocurrido llega hasta oídos del Sultán, que se acerca hasta la habitación de Hurrem para comprobar cómo se encuentra. Tras ver su rostro enrojecido y amoratado, se dirige a la alcoba de su esposa. Le echa en cara que haya tenido el atrevimiento de golpear a alguien que pertenece a su harén: “Cómo te atreves a pegar a alguien que forma parte de mi séquito”. Mahidevran trata de disculparse, pero todo es en vano. Sin darse cuenta, ella misma ha puesto a su esposo en su contra.

Posteriormente, Solimán da la orden de llevar a Hurrem hasta sus propios aposentos: “Yo me encargaré de cuidarla”. La joven está feliz, pues ha sabido aprovechar la situación para acercarse aún más al Sultán. Este, por su parte, le cuenta a su madre que ha tomado la decisión de llevar a Mahidevran a otro palacio: “No quiero volver a verla. Pero mi hijo se quedará conmigo”. Vahide es quien le comunica a su nuera la situación en la que s encuentra: “Estás a un paso de ser repudiada. Trataré de interceder por ti, pero no te prometo nada”.

